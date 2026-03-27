Amenda cât prețul unei case plătită de un șofer care a condus cu viteza de 59 km/h. Cum a fost calculată sancțiunea

Un șofer a fost amendat și a plătit o amendă de 120.000 de euro pentru că a condus cu viteza 59 km/h. El a depășit cu 29 km/h limita de viteză din zonă. Incidentul s-a produs în Finlanda, acolo unde amenda este calculată în funcție de venitul șoferului.

Limita de viteză era de 30 km/h FOTO: Shutterstock

Un milionar finlandez a primit o amendă uriașă deoarece a depășit vieza legală cu 29 km/h, potrivit Le Figaro. Anders Wiklöf, un om de afaceri în vârstă de 79 de ani și unul dintre cei mai bogați finlandezi, nu a contestat amenda.

„Dacă am făcut o greșeală, am făcut-o, o accept și nu mai este nimic de spus”, a declarat el presei locale

Potrivit publicației finlandeze Nya Åland, el a fost amendat cu 120.000 de euro după ce a fost prins conducând cu o viteză de 59 km/h într-o zonă cu limită de 30 km/h. Milionarul conducea un Bentley în Mariehamn, în Insulele autonome Åland, scrie Mediafax.

Nu este prima dată când Anders Wiklöf este sancționat pentru depășirea vitezei. În 2013 și în 2018, a primit două amenzi de 64.000 de euro și 95.000 de euro, în 2018 și 2013. Jurnaliștii finlandezi estimează că timp de zece ani, milionarul ar fi plătit aproape 400.000 de euro pentru încălcări repetate ale regulilor de viteză.

Cum se calculează amenda în Finlanda

În Finlanda, viteza excesivă este considerată o infracțiune gravă. În plus, sistemul de sancțiuni se bazează pe un principiu original: cuantumul amenzii este indexat în funcție de venitul contravenientului. Practic, cu cât un șofer câștigă mai mulți bani, cu atât amenda este mai mare, iar pentru cei foarte bogați, factura poate ajunge la un nivel uriaș.

În 2022, Anssi Vanjoki, fostul vicepreședinte al Nokia Mobile Solutions, a fost amendat cu peste 100.000 de euro după ce a fost prins conducând o motocicletă cu 75 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h în timp ce se afla la bordul motocicletei.

Un sistem asemănător există și în Elveția. Acolo a fost înregistrată cea mai mare amendă din lume. În 2010, un șofer suedez a fost obligat să plătească aproape 800.000 de euro pentru că a condus cu 290 km/h între Berna și Lausanne.

