Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
Război în Ucraina

Cazul neobișnuit al activistului rus arestat în Polonia pentru colaborare cu FSB

Război în Ucraina
Publicat:

Un presupus activist al opoziției ruse stabilit în Polonia a recunoscut că a fost recrutat de FSB pentru a se infiltra în opoziția rusă. Cazul său a ajuns în instanță, relatează The Guardian.

image

Igor Rogov, în vârstă de 30 de ani, locuia în Polonia din 2022, unde a ajuns la câteva zile de la invazia rusă în Ucraina. El a primit viză  în calitate de activist al unor mișcări locale de opoziție din Rusia, fiind asociat inclusiv cu Fundația Anticorupție a lui Aleksei Navalnîi și Open Russia, fondată de omul de afaceri în exil Mihail Hodorkovski.

Rogov a fost arestat de autoritățile poloneze vara trecută, în urma unor suspiciuni privind un pachet cu explozibili, în contextul tentativelor și actelor de sabotaj pe teritoriul Poloniei.

Ulterior, el și soția sa, Irina, au fost acuzați că au informat FSB privind activiști ai opoziției ruse.

Cazul cuplului a atras atenția prin faptul că acesta este cetățean rus - de regulă, FSB a recrutat cetățeni străini, inclusiv polonezi și ucraineni, pentru sabotaje unice pe teritoriul țărilor europene.

Rechizitoriul văzut de The Guardian arată că un anume Igor R, identificat de presa rusă din exil și alte surse ca fiind activistul Rogov, se află în contact cu FSB de mai mulți ani. Potrivit mărturiei acestuia, a fost abordat de serviciul rus de securitate pe când se afla încă în Rusia. El spune că ar fi fost constrâns să se infiltreze în filiala locală a unei mișcări de opoziție.

Rogov i-a spus soției sale că a fost recrutat de FSB, se arată în rechizitoriu, care în mărturia sa a spus că „probabil a primit bani, pentru că nu lucra la momentul respectiv, dar avea bani”.

Apoi, când au ajuns în Polonia, Rogov și-a rugat soția să-l ajute să trimită agenților de legătură din FSB un stick USB criptat conținând rapoarte despre activiști ruși și alte persoane din Polonia care ar putea fi de interes pentru FSB.

Acesta l-a transportat în Rusia ambalat într-un pachet în care se aflau suveniruri din Polonia și l-a trimis FSB prin poștă la adresa comunicată de soțul ei.

Activistul ar fi fost șantajat de FSB

Rogov a declarat că a fost constrâns să continue colaborarea cu FSB în Polonia, fiind amenințat că, în caz contrar, tatăl său va fi recrutat în armata rusă.

Leonid Volkov, de la Fundația Anticorupție, a comentat că nu-și amintește să-l fi întâlnit vreodată pe Rogov, dar că este un caz ilustrativ pentru metodele folosite de autoritățile ruse.

„Acest fapt nu este surprinzător. FSB procedat mereu în acest fel, o face azi și o va face în continuare: găsește tineri în situații vulnerabile, îi recrutează și apoi îi trimite în organizațiile opoziției”, a scris el pe X.

Activistul este anchetat și în legătură cu un colet pe numele lui Rogov în care se aflau materiale pentru un dispozitiv exploziv. Acesta spune că a acceptat coletul ca o favoare pentru un prieten, dar nu l-a mai primit. Și o ucraineană a fost reținută în legătură cu acest colet, dar a fost ulterior eliberată.

De la declanșarea invaziei, Polonia a îngreunat procesul de obținere a vizelor pentru ruși, făcând excepții doar pentru cei aflați în nevoie umanitară extremă sau pentru cei implicați în mișcările de opoziție din Rusia.

Prima înfățișare în procesul soților Rogov are loc pe 8 decembrie.

Europa

