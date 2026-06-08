Caștigătorul unui premiu de 1,2 milioane de euro la loterie a murit într-un accident

Un câștigător la EuroMillions, care salvase viața unui polițist cu doar câteva zile înainte de a câștiga premiul de 1 milion de lire sterline (aproximativ 1,2 milioane de euro), a murit într-un accident rutier în care șoferul a părăsit locul faptei.

Anthony Canty, tată a doi copii, în vârstă de 39 de ani, a fost lovit în timp ce mergea cu bicicleta în Tiptree, Essex, Marea Britanie, pe 21 mai și a murit la spital patru zile mai târziu, potrivit BBC.

Angajat în domeniul furnizării apei, Canty i-a acordat primul ajutor prin resuscitare cardiopulmonară (CPR) unui polițist care leșinase într-un autobuz, în aprilie 2020. La scurt timp după acest gest salvator, el a câștigat marele premiu la loterie.

Poliția din Essex a declarat că șoferul unui autoturism Ford KA, în vârstă de 18 ani, a fost arestat în legătură cu accidentul și ulterior eliberat în timp ce investigația continuă.

Se presupune că acesta a fugit de la locul accidentului, produs pe Maldon Road, după incidentul care a avut loc dimineața, în timp ce Canty a fost transportat la spital în stare gravă.

Polițiștii l-au identificat pe șofer și l-au arestat inițial sub suspiciunea de provocare a unor vătămări grave prin conducere periculoasă, conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor și părăsirea locului accidentului.

„El rămâne sub investigație, iar cercetările noastre continuă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, care a făcut apel la eventualii martori să ofere informații.

Canty, din Maldon, a câștigat premiul EuroMillions împreună cu partenera lui, Katie Sullivan, pe 5 mai 2020, la câteva zile după ce l-a salvat pe polițist.

Poliția a precizat că orice persoană care deține înregistrări CCTV sau imagini surprinse de camere de bord ale accidentului este rugată să contacteze autoritățile.