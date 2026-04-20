Un bărbat a câștigat la loterie după ce a murit: cum a fost posibil și cine va încasa premiul de peste 700.000 de euro

O situație neobișnuită a pus pe jar autoritățile din Germania, după ce un bilet de loterie a devenit câștigător la scurt timp după decesul posesorului. Biletul, achitat printr-un abonament automat în timpul vieții, a rămas valid în sistem, obligând operatorul să transfere întreaga sumă către familie.

Un bărbat din statul german Renania-Palatinat a câștigat la extragerea Lotto din luna martie, suma de 703.600 de euro. Din păcate, norocosul câștigător nu mai era în viață în momentul în care bilele au fost extrase din urnă.

Conform portalului Deutsche Welle, câștigul a fost posibil datorită unui abonament activ la loterie (Lotto24). Bărbatul își programase plata biletelor în mod automat în timpul vieții.

Sistemul de plată recurentă a asigurat participarea la joc, iar profitul a fost realizat în fereastra de timp în care abonamentul era încă în vigoare, scrie Blic.

Reprezentanții operatorului Lotto24 au subliniat că această „conjunctură este perfect legală, întrucât biletul fusese contractat și plătit conform normelor în vigoare”.

Deși moartea câștigătorului ar fi putut genera complicații juridice, operatorul loteriei a anunțat că procesul de verificare s-a încheiat deja, iar situația este cât se poate de transparentă din punct de vedere legal.

„Câștigurile la loterie devin parte a masei succesorale și se transmit moștenitorilor legali. Astfel, toți banii, cei peste 700.000 de euro, vor fi transferați în conturile văduvei bărbatului, care a fost desemnată moștenitoare”, au mai precizat reprezentanții loteriei.