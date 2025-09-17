search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului

0
0
Publicat:

Într-o benzinărie distrusă de pe linia frontului, la câțiva kilometri de așa-numita „linie zero”, o unitate de drone a armatei ucrainene se pregătește pentru o nouă misiune. Este noapte, iar pericolul nu vine doar dinspre artileria rusă, ci și din aer: drone FPV – vehicule aeriene fără pilot, controlate în timp real – patrulează constant zona.

Operator de drone ucrainean/FOTO:Profimedia
Operator de drone ucrainean/FOTO:Profimedia

Comandantul unității, cunoscut sub indicativul Adama, conduce o echipă din Brigada 34 de Apărare de Coastă. Este o formațiune recent înființată, dar deja recunoscută pentru eficiența sa operațională în utilizarea dronelor de atac, relatează într-un reportaj The Atlantic.

„Noi nu folosim numele reale. Adama pilotează dronele de atac. Ghost se ocupă de recunoaștere. Triple-A verifică țintele și înregistrează rezultatele”, explică unul dintre soldați, sub lumina slabă a unei lanterne cu lumină roșie.

Producție locală, eficiență maximă

Dronele utilizate de Ucraina sunt fabricate local – uneori chiar în garaje sau ateliere improvizate – și costă doar câteva sute de dolari. În 2025, autoritățile estimează că vor fi produse peste 4 milioane de astfel de aparate, majoritatea echipate cu camere FPV și încărcături explozive.

În seara zilei de 1 iunie, când are loc această misiune, forțele ucrainene tocmai loviseră mai multe avioane militare rusești, inclusiv bombardiere cu rază lungă de acțiune. Ca reacție, Rusia lansează un val de drone de atac asupra sudului Ucrainei.

Pe fondul acestor tensiuni, echipa lui Adama se deplasează rapid, fără faruri, printr-un oraș devastat. În Herson, urmele ocupației ruse sunt încă vizibile – clădiri bombardate, drumuri distruse, locuri de joacă abandonate. Rușii au părăsit zona în noiembrie 2022, însă au distrus barajul de pe Nipru în retragere, ceea ce a dus la inundații severe.

Misiunea: identificare și eliminare

La locul de lansare, echipa pregătește două tipuri de drone: una de recunoaștere și una de atac. La scurt timp după ce sunt în aer, imaginile transmise în timp real indică o potențială incursiune rusă: două vehicule rapide traversează râul, debarcând soldați în spatele liniei ucrainene.

„Probabil Wagner”, spune Adama, referindu-se la gruparea de mercenari rusă cunoscută pentru operațiunile sale speciale. „Au mai făcut asta.”

Echipele din zonă intră într-o competiție tăcută pentru identificarea și eliminarea țintelor. Un sistem intern de punctaj recompensează distrugerea de echipamente sau neutralizarea de combatanți. În funcție de prioritățile zilnice stabilite de serviciile de informații, un lansator de rachete, de exemplu, poate valora mai mult decât un transportor blindat. În ziua respectivă, soldații de elită primesc cel mai mare punctaj.

Un sistem bazat pe recompense

Acest „joc de front” – cum îl numesc unii – permite operatorilor de drone să acumuleze puncte. Acestea pot fi apoi schimbate pentru echipamente, consumabile sau beneficii de confort: de la cizme noi la dispozitive cu vedere nocturnă. Deși nu este un sistem oficial recunoscut public, el este larg utilizat și susținut logistic de armata ucraineană.

Citește și: Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rusesc Buk-M3 de zeci de milioane de dolari

„Este ca la cercetași”, glumește un operator de drone. „În loc de dulciuri și jucării, acum strângem puncte pentru termovizoare.”

Însă realitatea este departe de o joacă. Dronele de atac, uneori compuse din piese tipărite 3D și resturi metalice, sunt capabile să provoace pagube semnificative. Într-un caz, echipa urmărește timp de ore întregi un soldat rus care încearcă să scape printre ruine. Adama refuză să îl elimine imediat, preferând să afle unde se ascunde. Când acesta intră într-o clădire aparent abandonată, operatorii detectează indicii ale unei baze ascunse. Atacul se încheie cu o explozie masivă – semn că în interior existau muniții.

Războiul devine personal

Spre deosebire de artilerie, dronele implică un contact direct, aproape personal, cu ținta. Operatorul vede imaginea în timp real, poate observa reacțiile victimei, uneori chiar înainte de impact. Este o formă de combat mai apropiată de asasinat decât de luptă clasică.

„Uneori îi vedem ieșind târâș. Alteori, pur și simplu nu mai apare nimeni”, spune Adama, în timp ce completează o foaie de calcul unde sunt înregistrate misiunile și rezultatele.

După aproape 20 de ore de operațiuni continue, echipa se retrage. Un vehicul vine să-i preia în grabă. Detectorul de drone semnalează prezența unui aparat rusesc în apropiere. Se accelerează, iar podul peste Nipru – singurul punct de ieșire – devine un obstacol riscant. Trec cu bine, dar în apropiere încă fumegă epava unui alt vehicul lovit anterior.

Fabrica invizibilă a războiului

Într-un depozit aparent abandonat, echipa ajunge la ceea ce pare a fi o linie de producție improvizată. Zeci de imprimante 3D funcționează continuu, creând piese pentru drone. Pereții sunt acoperiți cu componente, în așteptarea următoarelor comenzi.

La plecare, Adama îi oferă jurnalistului The Atlantic o insignă – emblema brigăzii sale, un crab camuflat. „Crabii se adaptează. Pot opera oriunde”, spune militarul.

În schimb, primește un set de aripi aurii, simbol al aviației navale americane. Fără cuvinte, Adama scoate din geantă un alt patch – negru, cu inscripția „PMC Wagner”, parțial ars.

„Era în flăcări când a murit”, spune el, fără să ofere detalii.

Dronele au schimbat radical dinamica conflictului din Ucraina. Deși reprezintă doar aproximativ 2% din efectivele armatei, unitățile de operatori de drone sunt responsabile pentru o proporție semnificativă din pierderile suferite de Rusia.

Eficiența, accesibilitatea și adaptabilitatea acestor echipe le-au transformat într-un element central al strategiei militare ucrainene. Într-un conflict unde superioritatea tehnologică a fost adesea revendicată de Moscova, răspunsul Kievului a venit dintr-o sursă neașteptată: mici echipe de operatori, lucrând în întuneric, cu echipamente fabricate local, dar cu impact global.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
digi24.ro
image
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
stirileprotv.ro
image
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
gandul.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
mediafax.ro
image
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
fanatik.ro
image
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții pentru Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
libertatea.ro
image
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
observatornews.ro
image
Cum își 'negociază' Toto Dumitrescu pedeapsa, după 6 ore de audieri. Imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în custodia Poliției!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o frustrare”
digisport.ro
image
'Certificatul de viață' - Actul pe care mii de pensionari trebuie să-l trimită până pe 30 septembrie / DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
ANAF nu iartă pe nimeni. Fiscul cere ajutorul oamenilor ca să facă rost de bani
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!