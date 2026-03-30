Video Primul grup privat de apărare aeriană doboară o dronă „Shahed” deasupra Harkovului: turela Sku Sentinel cu AI, testată în luptă

Un grup mobil privat de apărare aeriană din Ucraina a obținut primele rezultate concrete în luptă, reușind să doboare o dronă de atac Shahed și o dronă de recunoaștere Zala deasupra orașului Harkov, a anunțat ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, pe canalul său oficial de Telegram.

Imaginile publicate arată funcționarea turelai Sku Sentinel, care a detectat și distrus țintele folosind inteligența artificială, fără intervenție directă a operatorului uman.

Potrivit oficialului ucrainean, grupul privat a fost testat în regiunea Harkov și a fost deja integrat în sistemul de comandă al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, fiind folosit pentru protejarea infrastructurii critice, scrie focus.

În paralel, alte 13 grupuri private se află în diferite stadii de pregătire și urmează să fie activate în perioada următoare. Scopul acestora este reducerea sarcinii asupra unităților de linie întâi și crearea unei structuri ușor scalabile de apărare aeriană.

Ministrul Fedorov a subliniat că deschiderea pieței apărării aeriene către companii private permite dezvoltarea de sisteme proprii și protejarea infrastructurii în coordonare cu forțele armate, integrând aceste grupuri în arhitectura generală de apărare aeriană.

Cum funcționează

Instalația Sku Sentinel este o tură robotică automatizată, capabilă să detecteze, urmărească și să distrugă ținte aeriene de joasă altitudine, în special drone Shahed. Sistemul funcționează sincronizat cu radarele de apărare aeriană ale Forțelor Armate și poate fi instalat fie pe un vehicul, fie la sol.

Odată activată, inteligența artificială preia controlul asupra turelei, rotind-o automat, identificând țintele și doborându-le. Turela are o rază de acțiune de până la 2 km, este echipată cu o mitralieră M2 Browning de 12,7 mm cu cadență de 500 de focuri pe minut și poate rota 360 de grade fără intervenție umană. Imaginile oficiale arată cum turela iluminează ținta cu laser pe timp de noapte, apoi IA o doboară instantaneu.

Sistemul a fost testat și în regiunea Cernihiv, unde sunt planificate livrări în vara anului 2026, la un cost estimat de 15 milioane de grivne pentru două unități.

Inițiativa de a permite companiilor private să participe la apărarea aeriană reprezintă o schimbare strategică pentru Ucraina, scrie publicația citată.