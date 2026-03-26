search
Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul dronelor se intensifică: o țară din Europa dezvoltă o armă autonomă care poate extermina Shahed-urile în aer, cu viteză de până la 600 km/h

0
0
Publicat:

O companie din Franța a început dezvoltarea unei drone intercepționale autonome capabile să distrugă dronele Shahed-136, utilizate de Iran și redenumite de ruși „Geran” în Ucraina, unde provoacă pagube semnificative.

Drone Shahed-136 FOTO: Profimedia
Drone Shahed-136 FOTO: Profimedia

Compania Egide lucrează la un interceptor numit Arges, care va folosi inteligența artificială pentru a detecta, urmări și distruge țintele aeriene inamice. Spre deosebire de rachetele clasice, Arges va elimina dronele inamice în zbor, folosind o încărcătură explozivă integrată în ogiva sa, scrie Futura-Sciences.

Potrivit detaliilor disponibile până în prezent, Arges va avea propulsie probabil electrică și va fi echipată cu turbine carenate pentru o manevrabilitate superioară.

Viteza estimată se situează între 400 și 600 km/h, iar raza de acțiune ar urma să fie de aproximativ 10 kilometri. Zborul va fi autonom, inteligența artificială preluând controlul asupra navigației și achiziției țintei.

Costul estimativ al unui Arges va fi, în 2027, de circa 50.000 de euro – mult mai ieftin decât un sistem de rachete Patriot, dar mai scump decât o dronă Shahed, evaluată la aproximativ 25.000 de euro.

Egide speră că producția de masă va reduce semnificativ prețul unității și va face tehnologia accesibilă pentru mai multe state interesate.

În paralel, Ucraina și-a dezvoltat deja propriile drone interceptoare rapide, precum Sting, cu costuri de sub 2.000 de euro, capabile să doboare dronele Shahed.

Experiența ucraineană în domeniul dronelor a început să fie recunoscută internațional, iar autoritățile de la Kiev colaborează cu Statele Unite și țările din Golf pentru contracararea valurilor de drone iraniene.

Și alte companii europene investesc în tehnologii similare, cum ar fi ALM Meca, care dezvoltă modelul Fury-120.

Ghid de cumpărături

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești

OK! Magazine

image
Kate Middleton, excentrică într-un moment istoric. Unde a apărut cu Prințul William, în locul Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!