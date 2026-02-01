Trei români întorși din Emiratele Arabe Unite, opriți pe Aeroportul Otopeni cu un „bagaj” de contrabandă. Ce ascundeau în valize

Trei cetățeni români întorși din Emiratele Arabe Unite au fost reținuți pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Capitală, după ce polițiștii de frontieră au descoperit în bagajele lor de cală o cantitate impresionantă de țigarete. Potrivit autorităților, cei trei încercau să introducă ilegal în țară peste 175.000 de țigarete, ascunse cu grijă printre efectele personale.

„În data de 31.01.2026, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat trei persoane de sex masculin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani. Bărbații veneau din Emiratele Arabe Unite și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat”, a transmis duminică, 1 februarie, Poliția de Frontieră.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma cărora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări netimbrate, inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute.

„În bagajele fiecăruia se aflau 58.400 țigarete, iar în urma inventarierii a rezultat, în total, cantitatea de 175.200 ţigarete (8.760 pachete). Urmare a celor constatate, întreaga cantitatea de țigări a fost reținută de către autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a din Legea 86/2006”, a mai precizat Poliția de Frontieră.

Amintim că, în decembrie, o mașină care a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor din Botoșani a fost urmărită pe mai multe kilometri, până într-o localitate din județul Suceava, unde autoturismul s-a răsturnat. Șoferul a reușit să fugă, însă pasagerul, un bărbat de 43 de ani din Suceava, a fost prins și reținut pentru 24 de ore. În autoturism au fost descoperite țigări de contrabandă.