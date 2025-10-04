search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Căpitanul petrolierului Boracay, reținut în largul coastelor Franței, va fi judecat în februarie, fiind acuzat că nu a cooperat cu autoritățile. Nava este suspectată că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, folosită pentru a transporta țiței evitând sancțiunile occidentale.

Petrolierul Boracay foto: X

Președintele francez Emmanuel Macron a spus că, deși nu poate confirma o legătură clară, nava ar fi fost implicată în incidente cu drone care au închis aeroporturi în Danemarca, potrivit theguardian.

Cei doi membri chinezi ai echipajului au fost eliberați, dar căpitanul va fi judecat la Brest pe 23 februarie, riscând până la un an de închisoare și o amendă de 150.000 de euro.

Petrolierul transporta 750.000 de barili de țiței din Rusia către India când a fost interceptat de marina franceză și direcționat către Saint-Nazaire.

Macron a subliniat că „30-40% din efortul de război al Rusiei este finanțat prin veniturile flotei fantomă” și că acțiuni ca aceasta „ucid modelul de afaceri al acestor nave”.

Președintele rus Vladimir Putin a denunțat acțiunea drept „piraterie” și a avertizat că ar putea provoca confruntări internaționale.

