Candace Owens cere o examinare medicală a Primei Doamne a Franței, în contextul procesului de defăimare intentat de soții Macron

Influencerul de dreapta Candace Owens a declarat că intenționează să ceară în instanță ca Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, să fie supusă unei examinări medicale independente, în cadrul procesului de defăimare intentat de soții Macron în Statele Unite.

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa au deschis în iulie un proces civil în Delaware, acuzând-o pe Candace Owens că a răspândit afirmații „defăimătoare și absurde” potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat. Avocații cuplului au transmis că aceste acuzații sunt „extrem de supărătoare” și „o distragere” de la activitatea președintelui, relatează Daily Mail.

Candace Owens, care are milioane de urmăritori pe rețelele sociale, a afirmat că va solicita acces la dosarele medicale ale Primei Doamne și o examinare de către un medic independent, dacă procesul ajunge în faza de prezentarea probelor.

În replică, avocatul familiei Macron, Tom Clare, a precizat că soții Macron sunt pregătiți să prezinte dovezi – inclusiv fotografii și expertize științifice – pentru a demonstra falsitatea acuzațiilor.

Afirmațiile privind identitatea de gen a lui Brigitte Macron au circulat inițial în Franța, fiind propagate în 2021 de un blog de extremă dreapta și preluate ulterior de influencerul Candace Owens. Prima Doamnă și soțul ei au mai câștigat un proces în Franța împotriva autorilor inițiali ai acuzațiilor, însă verdictul a fost anulat în apel pe motiv de libertate de exprimare.

Procesul este în stadiu incipient, iar ambele părți urmează să se confrunte în instanță în perioada următoare.