Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Emmanuel Macron, pregătit să furnizeze „dovezi științifice” că soţia sa este femeie. „Este vorba despre apărarea onoarei mele!”

Publicat:
Ultima actualizare:

Emmanuel Macron se pregătește să prezinte „dovezi științifice” într-un proces de calomnie intentat în SUA, pentru a combate o teorie conspiraționistă promovată de influencerița de dreapta Candace Owens, care susține că Brigitte Macron ar fi bărbat.

Brigitte şi Emmanuel Macron, pregătiţi pentru un proces de calomnie în SUA. FOTO: Profimedia
Brigitte şi Emmanuel Macron, pregătiţi pentru un proces de calomnie în SUA. FOTO: Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, intenționează să furnizeze instanței americane „dovezi științifice” pentru a contracara acuzațiile defăimătoare promovate de influencerița americană de extremă dreapta Candace Owens. Afirmațiile acesteia, potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat, au determinat cuplul prezidențial să inițieze un proces de calomnie în Statele Unite.

Într-un interviu acordat podcastului Fame Under Fire al BBC, avocatul familiei Macron, Tom Clare, a declarat că atacurile publice lansate împotriva Primei Doamne au fost „incredibil de supărătoare” și au constituit o distragere de la activitatea oficială a președintelui.

„Nu vreau să sugerez că acest lucru l-a scos cumva din joc. Dar, la fel ca oricine care jonglează cu cariera și viața de familie, când familia ta este atacată, acest lucru te afectează. Și el nu este imun la asta pentru că este președintele unei țări”, a explicat el.

Avocatul familiei Macron a mai spus că în instanță vor fi prezentate „mărturii ale experților care vor fi de natură științifică”, fără a dezvălui însă detalii despre conținutul acestora, punctând decizia cuplului prezidențial de a demonstra „atât în mod generic, cât și specific” că acuzațiile sunt false.

„Este incredibil de supărător să te gândești că trebuie să te supui, să prezinți acest tip de dovezi”, a spus el.

„Este un proces la care ea va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar ea este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a lămuri lucrurile.

Dacă neplăcerea și disconfortul pe care le simte în a se expune în acest fel sunt necesare pentru a lămuri lucrurile și a pune capăt acestei situații, ea este 100% pregătită să suporte această povară”, a adăugat avocatul.

Întrebat dacă vor fi prezentate și fotografii care o arată pe Brigitte Macron însărcinată și alături de copii, Tom Clare a confirmat că acestea există și că vor fi folosite ca probe, conform standardelor procesuale americane.

De unde a pornit teoria

Candace Owens, fostă colaboratoare a publicației conservatoare Daily Wire și o figură proeminentă în mediile de extremă dreaptă, și-a exprimat în repetate rânduri convingerea că Brigitte Macron este bărbat.

În martie 2024, ea declara că este dispusă să-și „pună în joc întreaga reputație profesională” pentru a susține această afirmație.

Teoria potrivit căreia Brigitte Macron ar fi bărbat își are originea într-un videoclip viral din 2021, postat de bloggerii francezi Amandine Roy și Natacha Rey. Emmanuel și Brigitte Macron au câștigat inițial un proces de calomnie în Franța împotriva acestora în 2024, însă decizia a fost anulată în apel în 2025 pe baza libertății de exprimare, nu a veridicității faptelor, soții Macron contestând în prezent această hotărâre.

În iulie 2025, președintele Franţei și soția sa au intentat un proces împotriva lui Candace Owens în SUA, acuzând-o că a ignorat „toate dovezile credibile care infirmau afirmația ei, în favoarea promovării unor teoreticieni ai conspirației cunoscuți și a unor defăimători dovediți”.

În sistemul juridic american, în cazurile de defăimare care implică persoane publice, reclamanții trebuie să demonstreze faptul că acuzațiile au fost făcute cu bună știință, cu indiferență gravă față de adevăr că sunt false.

„Este vorba despre apărarea onoarei mele!”

Într-un interviu acordat revistei Paris Match, Emmanuel Macron a explicat decizia de a o da în judecată pe influenceriţa din SUA.

„Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că este o absurditate. Este vorba despre o persoană care știa foarte bine că deține informații false și a acționat cu scopul de a provoca prejudicii, în slujba unei ideologii și având legături dovedite cu lideri de extremă dreaptă”, a spus președintele francez.

Avocații lui Owens au cerut respingerea procesului, argumentând că acesta nu are nicio legătură cu activitatea sa din statul Delaware, unde a fost intentat. De asemenea, susțin că apărarea în acest stat ar presupune „dificultăți financiare și operaționale substanțiale”.

Europa

