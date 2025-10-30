„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei Gomez

Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a intrat într-o dispută deschisă cu fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, care amenința cu un război nuclear.

Disputa dintre cei doi a pornit după Theo Francken, întrebat într‑un interviu pentru ziarul De Morgen dacă se teme că Vladimir Putin ar putea lansa o rachetă asupra Bruxellesului, a răspuns: „Nu, pentru că atunci ar lovi în inima NATO, iar noi vom șterge Moscova de pe hartă”.

Oficialul a spus totodată că este încrezător că Putin „nu va îndrăzni” să lanseze un astfel de atac, subliniind necesitatea de a nu ceda intimidărilor.

Ministrul a avertizat asupra capacității militare sporite a Rusiei: „Rușii și‑au sporit capacitățile. Economia lor militară produce de patru ori mai multă muniție decât întregul NATO la un loc”, a mai declarat Francken, potrivit Moscow Times.

Ulterior, fostul președinte rus l-a numit „imbecil” pe ministru, după care s-a lăudat testul presupus al dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon.

„Felicitări tuturor prietenilor Rusiei (și, în special, imbecilului ministru belgian al Apărării) pentru testarea cu succes a dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon. Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon poate fi considerată o adevărată armă apocaliptică”.

„Tiranul suprem al Rusiei nu se oprește niciodată din a amenința și a insulta”

Francken, în încercarea de a-l tempera pe Medvedev, a publicat pe Instagram un mesaj adresat Kremlinului pe melodia „Calm Down” a Selenei Gomez, îndemnând Moscova să „se liniștească”.

În descrierea postării, ministrul l-a numit pe Medvedev „tiran suprem”, adăugând că „NATO nu este în război cu Federația Rusă și nici nu urmărește acest lucru”.

„Tiranul suprem al Rusiei nu se oprește niciodată din a amenința și a insulta.

Ei au spus că vor «șterge Occidentul de pe hartă» atunci când am trimis arme pentru a ajuta Ucraina împotriva invaziei lor brutale, când am furnizat rachete cu rază lungă de acțiune, când am permis Finlandei și Suediei să devină membre NATO și tot așa.

NATO nu este în război cu Federația Rusă și nici nu urmărește acest lucru. Suntem, prin definiție, o alianță defensivă. Dar principiul «loviturii de răspuns» al alianței noastre este necontestat de 76 de ani. Aceasta este baza fundamentală. La asta mă refeream în interviul pentru HUMO și nu retrag niciun cuvânt.

Și, pentru restul: Candida pax homines, trux decet ira feras (Ovidius, Ars amatoria 3.502) – «Liniștea dulce se potrivește oamenilor, furia sălbatică se potrivește ființelor sălbatice.»”, a transmis ministrul Belgian al Apărării.