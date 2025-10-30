Reacția Kremlinului, după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare. Peskov: „Rusia va acţiona în consecință”

Rusia a reacționat joi, 30 octombrie, cu prudență la remarcile președintelui american Donald Trump despre reluarea testelor nucleare de către Statele Unite.

Kremlinul a afirmat că Rusia nu a efectuat teste nucleare, dar că Moscova va urma exemplul, dacă Washingtonul o va face, potrivit agenției internaționale, citate de Agerpres.

Donald Trump a ordonat joi armatei SUA să reia imediat testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani, cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu preşedintele chinez Xi Jinping la Busan, în Coreea de Sud.

Din cauza „programelor de teste ale altor țări", Statele Unite vor începe testarea „pe picior de egalitate", a anunțat președintele american într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social.

„Președintele Trump a menționat în declarația sa că alte țări sunt angajate în testarea armelor nucleare. Până acum, nu știam că cineva efectuează astfel de teste”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferința sa de presă zilnică.

Peskov a mai spus că Rusia nu a primit nicio notificare prealabilă din partea Statelor Unite cu privire la o schimbare a poziției Washingtonului în privința testelor nucleare.

Întrebat dacă Kremlinul consideră că remarcile lui Trump au declanşat o nouă cursă a înarmării nucleare, Peskov a răspuns: „Nu chiar".

„Informaţia a fost transmisă corect preşedintelui Trump".

În acest context, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că testul rusesc cu racheta de croazieră Burevestnik din 21 octombrie şi cel cu torpila nucleară Poseidon din 28 octombrie nu au fost, în niciun caz, teste cu arme nucleare.

Dmitri Peskov şi-a exprimat totodată încrederea că „informația a fost transmisă corect președintelui Trump".

„Rusia este o țară suverană şi are dreptul să ia decizii suverane. Toate țările se preocupă să-și dezvolte sistemele de apărare şi acesta nu reprezintă un test nuclear", a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit EFE.

„Dacă cineva se abate de la moratoriu, Rusia va acţiona în consecinţă”

Putin, a cărui ţară dispune de cel mai mare arsenal nuclear din lume, a afirmat în repetate rânduri că, dacă un stat testează o armă nucleară, şi Rusia va face la fel.

„Vreau să reamintesc declaraţia preşedintelui Putin, reiterată de nenumărate ori: dacă cineva se abate de la moratoriu, Rusia va acţiona în consecinţă", a spus Peskov.

Rusia postsovietică nu a testat niciodată o armă nucleară. Uniunea Sovietică a efectuat ultimul test în 1990, SUA în 1992, iar China în 1996