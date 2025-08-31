Cadavrul unei femei, descoperit în Ibiza: martorii spun că era româncă. Interpolul cere ajutor pentru identificarea „introvertitei”

Interpolul face apel la cetățeni pentru a identifica o femeie care a fost descoperită moartă în Ibiza, în urmă cu câțiva ani. Potrivit martorilor, victima ar fi fost din România și era cunoscută sub porecla de „introvertita”.

O femeie supranumită „introvertita”, despre care martorii spun că ar fi fost româncă, a fost descoperită moartă în apele din Ibiza. La șase ani de la tragedie, Interpolul face apel la cetățeni pentru a o identifica.

În anul 2019, un grup de turiști aflați cu barca în largul coastelor orașului Ibiza a observat trupul unei femei plutind pe apă. Aceștia au alertat poliția, iar de atunci a început o anchetă complicată, care s-a împotmolit de mai multe ori din cauza lipsei de date clare, potrivit Digi24.

„Introvertita”, ultima dată văzută pe un iaht

La un moment dat, anchetatorii au făcut verificări într-un cartier de lux din Ibiza, printre prostituatele originare din Europa de Est. Acolo au aflat că victima ar fi fost o femeie din România.

Martorii au povestit că era foarte retrasă, motiv pentru care i se spunea „introvertita”. Cu o zi înainte de descoperirea cadavrului, femeia ar fi plecat pe un iaht împreună cu mai mulți clienți din Orientul Apropiat. De atunci, nimeni nu a mai știut nimic despre ea.

Apelul Interpolului către cetățeni

Autoritățile internaționale au centralizat aceste informații și, după ani de anchetă fără rezultat, Interpolul a decis să ceară sprijinul publicului pentru identificarea femeii. Potrivit descrierii oficiale, victima avea 1,60 m înălțime, ochi albaștri și, la momentul dispariției, se afla în grupa de vârstă 25-30 de ani.

Interpol cere ajutor tuturor celor care ar putea să o recunoască. Oricine are informații este rugat să intre pe site-ul Interpol sau să contacteze autoritățile locale.