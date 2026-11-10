Gest emoționant al polițistului polonez rănit în atacul armat din Cracovia. Care a fost prima întrebare după 12 ore de operație

Unul dintre polițiștii polonezi răniți în timpul misiunii de neutralizare a autorului atacului armat din Cracovia a întrebat de colegul său imediat după ce și-a recăpătat cunoștința. Artur Moranski, în vârstă de 27 de ani, fusese supus unei intervenții chirurgicale de 12 ore, după ce a fost împușcat în plămân și în braț. Momentul a fost făcut public de premierul Poloniei, Donald Tusk.

Atacul armat din Cracovia a șocat Polonia. Foto: X/@_OIET_

„Primele cuvinte ale eroicului polițist Artur Moranski după ce și-a recăpătat cunoștința au fost: «Kuba trăiește?». Întreba de Jakub Kulik, celălalt erou”, a scris Donald Tusk pe platforma X.

„Astfel de momente redau încrederea în umanitate”, a adăugat premierul polonez.

Cei doi polițiști au fost răniți sâmbătă, în schimbul de focuri cu Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, care a deschis focul în Piața Mare din Cracovia, omorând șase persoane și rănind cel puțin alte 15. Intervenția agenților a dus la oprirea atacatorului, care a fost reținut și transportat la spital. Acesta a murit luni dimineață, după ce a fost supus mai multor intervenții chirurgicale.

Ambii polițiști și-au recăpătat cunoștința duminică, însă sunt în continuare internați.

Polițiștii, propuși pentru distincții de stat

Reprezentanții Poliției din Cracovia au lăudat intervenția celor doi agenți, care au fost nevoiți să ia decizii în doar câteva secunde, în timp ce atacul era în desfășurare.

Rafał Welna, adjunctul comandantului secției în care lucrează polițiștii, a declarat că aceștia erau cea mai apropiată patrulă de locul incidentului în momentul în care au fost semnalate primele împușcături.

„Imaginile arată clar că acțiunile lor au fost pe deplin corecte. Jos pălăria în fața acestor polițiști”, a declarat oficialul pentru agenția de presă PAP, adăugând că întreaga comunitate a poliției este mândră de ei.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, intenționează să le acorde celor doi distincții de stat pentru curajul de care au dat dovadă. Anunțul a fost făcut duminică de Bartosz Grodecki, șeful Biroului Securității Naționale.

Atacatorul și-a ucis și membrii familiei

Atacul armat din Cracovia a șocat Polonia, unde astfel de incidente soldate cu numeroase victime sunt extrem de rare.

Șase persoane au fost ucise sâmbătă după-amiază în centrul istoric al orașului: patru cetățeni polonezi, un bărbat britanic și o femeie din Austria. Alte cel puțin 15 persoane au fost rănite.

Anchetatorii suspectează că Michał Oksiński și-a ucis, înainte de atac, părinții și sora în locuința familiei din orașul Ostrowiec Świętokrzyski, situat în sud-estul țării. Motivul atacului rămâne neclar.

În urma tragediei, autoritățile poloneze au consolidat măsurile de securitate în mai multe orașe importante și au decretat două zile de doliu național.