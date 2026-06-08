PPC ia un împrumut de 175 de milioane de euro pentru investiții în România, Bulgaria și Grecia

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de 175 de milioane de euro grupului energetic elen PPC pentru dezvoltarea unor noi capacități de producție din surse regenerabile în România, Grecia și Bulgaria.

Investiția vizează proiecte eoliene și fotovoltaice cu o capacitate totală de aproximativ 400 MW și face parte din eforturile Uniunii Europene de accelerare a tranziției energetice și reducere a emisiilor de carbon.

Noi investiții în energie regenerabilă în sud-estul Europei

Potrivit unui anunț al BERD, finanțarea va sprijini planificarea, construcția și operarea unor noi parcuri eoliene și fotovoltaice în cele trei state. Capacitățile care urmează să fie dezvoltate vor însuma aproximativ 400 MW, suficient pentru a contribui semnificativ la creșterea producției de energie din surse regenerabile în regiune.

Proiectele sunt dezvoltate de Public Power Corporation (PPC), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul energetic al Europei de Sud-Est, prezent și în România prin operațiunile preluate de la fostul grup Enel.

Împrumutul beneficiază de sprijinul programului european InvestEU, care oferă o garanție susținută de Uniunea Europeană. Mecanismul permite acordarea unor finanțări pe termen lung în condiții mai avantajoase decât cele disponibile în mod obișnuit pe piață și facilitează investiții de amploare în infrastructura energetică.

Aproape 760 GWh de energie curată pe an

Conform estimărilor BERD, noile capacități vor produce anual aproximativ 760 GWh de energie electrică din surse regenerabile.

Pentru comparație, această cantitate de energie ar putea acoperi consumul anual a sute de mii de gospodării, contribuind în același timp la reducerea dependenței de combustibili fosili și de importurile de energie.

Investiția are și o componentă importantă de mediu. BERD estimează că proiectul va reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 390.000 de tone anual.

Instituția financiară compară acest impact cu eliminarea de pe șosele a aproximativ 260.000 de autoturisme cu emisii convenționale în fiecare an.

România, parte a strategiei regionale de decarbonizare

Pentru România, investiția vine într-un moment în care sectorul energetic traversează una dintre cele mai ample transformări din ultimele decenii.

Țara și-a asumat prin Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) obiective ambițioase privind creșterea ponderii energiei regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În ultimii ani, investițiile în parcuri fotovoltaice și eoliene au cunoscut o accelerare, pe fondul fondurilor europene și al interesului crescut al investitorilor pentru proiectele verzi.

De asemenea, România beneficiază de resurse importante pentru dezvoltarea energiei regenerabile, atât în zona eoliană, în special în Dobrogea, cât și în domeniul fotovoltaic.

Noile investiții susținute de BERD și PPC se înscriu în această tendință și ar putea contribui la consolidarea securității energetice regionale, într-un context în care Europa încearcă să reducă dependența de combustibilii fosili și să își diversifice sursele de energie.

Investiții și în pregătirea specialiștilor

Pe lângă componenta energetică, proiectul include și o dimensiune educațională și de dezvoltare a competențelor profesionale.

BERD a anunțat acordarea unei subvenții de aproximativ 75.000 de euro prin mandatul InvestEU pentru investiții sociale și competențe. Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea unui program acreditat de formare în domeniul sistemelor de stocare a energiei în baterii.

Programul urmează să pregătească până la 150 de ingineri până în 2028 și va include măsuri dedicate creșterii participării femeilor în roluri tehnice și de conducere din sectorul energetic.

Necesitatea unor astfel de programe este tot mai mare în Europa, pe fondul deficitului de specialiști în domenii precum stocarea energiei, digitalizarea rețelelor și integrarea noilor capacități regenerabile.