Bucătarul concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza: a contestat decizia, dar nu a avut câștig de cauză
O pizza cu șuncă și ananas a devenit motiv de concediere pentru un bucătar italian stabilit în Australia. Bărbatul a contestat decizia în fața autorităților, dar a pierdut apelul. Acesta a susținut că prepararea unui asemenea sortiment reprezintă „o insultă la adresa culturii sale”, refuzând în repetate rânduri să respecte solicitarea clienților.
Davide Tamburella lucra la restaurantul La Costa, din cartierul Fortitude Valley, în Brisbane, un local care promova preparate tradiționale italiene. Potrivit publicației The Guardian, conflictul a izbucnit după ce un client a solicitat ca pizza cu șuncă și ananas să fie inclusă în meniul unei petreceri private pentru care plătise peste 15.000 de dolari australieni.
Proprietarul restaurantului, Elliot Ingram, a decis să accepte solicitarea, însă bucătarul italian a refuzat să o respecte. Nu era prima dată când se opunea unei asemenea comenzi. În fața Comisiei pentru Muncă Echitabilă, s-a consemnat că Tamburella recunoscuse că refuzase de trei ori, în decurs de patru ani, să pună ananas pe pizza.
Acesta i-a cerut angajatorului să verifice cât de important este pentru italieni ca ananasul să nu fie folosit ca ingredient pentru pizza. Ingram a recunoscut că nici pentru el combinația nu era preferata, dar a susținut că, în industria restaurantelor, satisfacerea cerințelor clienților face parte din activitate.
„Nu este neapărat preferata mea, dar nici nu o resping”, a explicat proprietarul, care a amintit că restaurantul inclusese anterior pizza cu șuncă și ananas chiar și în meniul pentru copii.
Concedierea i-a afectat și procesul de obținere a rezidenței permanente
Davide Tamburella a fost concediat pe 20 mai 2026, la două săptămâni după o întâlnire cu angajatorul, în cadrul căreia au fost discutate probleme legate de performanța sa profesională, inclusiv refuzul de a prepara pizza solicitată.
Bucătarul a susținut că decizia de concediere a încălcat legislația australiană a muncii și că a fost influențată inclusiv de un accident produs la serviciu. Acesta și-a fracturat mâna dreaptă în două locuri după ce a lovit o balustradă metalică.
Tamburella a depus o contestație la Comisia pentru Muncă Echitabilă, însă comisarul Jennifer Hunt i-a respins cererea. Motivul a fost depășirea termenului legal de depunere, fără să existe circumstanțe excepționale care să justifice acceptarea unei solicitări întârziate.
Prin urmare, comisia nu a tranșat fondul disputei dintre bucătar și angajator în privința concedierii.
Pierderea locului de muncă a avut și alte consecințe pentru bucătraul italian. Acesta se afla de peste trei ani în procedura de obținere a rezidenței permanente printr-o viză sponsorizată de angajator, cunoscută sub denumirea de viză 186.
Elliot Ingram a declarat că a așteptat cât i-a permis legea înainte de a anunța autoritățile că nu îl mai angajează pe Tamburella, în speranța că dosarul acestuia va fi aprobat între timp. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar bucătarul a fost nevoit să reia procedura.
Davide Tamburella și-a găsit între timp un nou loc de muncă, tot într-un restaurant italian. De această dată, meniul localului nu include pizza cu ananas.