 Bucătarul concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza: a contestat decizia, dar nu a avut câștig de cauză | adevarul.ro
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Bucătarul concediat după ce a refuzat să pună ananas pe pizza: a contestat decizia, dar nu a avut câștig de cauză

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O pizza cu șuncă și ananas a devenit motiv de concediere pentru un bucătar italian stabilit în Australia. Bărbatul a contestat decizia în fața autorităților, dar a pierdut apelul. Acesta a susținut că prepararea unui asemenea sortiment reprezintă „o insultă la adresa culturii sale”, refuzând în repetate rânduri să respecte solicitarea clienților.

Bucătarul Davide Tamburella
Bucătarul Davide Tamburella Foto: FB/Arhivă personală

Davide Tamburella lucra la restaurantul La Costa, din cartierul Fortitude Valley, în Brisbane, un local care promova preparate tradiționale italiene. Potrivit publicației The Guardian, conflictul a izbucnit după ce un client a solicitat ca pizza cu șuncă și ananas să fie inclusă în meniul unei petreceri private pentru care plătise peste 15.000 de dolari australieni.

Proprietarul restaurantului, Elliot Ingram, a decis să accepte solicitarea, însă bucătarul italian a refuzat să o respecte. Nu era prima dată când se opunea unei asemenea comenzi. În fața Comisiei pentru Muncă Echitabilă, s-a consemnat că Tamburella recunoscuse că refuzase de trei ori, în decurs de patru ani, să pună ananas pe pizza.

Acesta i-a cerut angajatorului să verifice cât de important este pentru italieni ca ananasul să nu fie folosit ca ingredient pentru pizza. Ingram a recunoscut că nici pentru el combinația nu era preferata, dar a susținut că, în industria restaurantelor, satisfacerea cerințelor clienților face parte din activitate.

Pizza cu ananas
Pizza cu ananas Foto: arhivă, adevărul

„Nu este neapărat preferata mea, dar nici nu o resping”, a explicat proprietarul, care a amintit că restaurantul inclusese anterior pizza cu șuncă și ananas chiar și în meniul pentru copii.

Concedierea i-a afectat și procesul de obținere a rezidenței permanente

Davide Tamburella a fost concediat pe 20 mai 2026, la două săptămâni după o întâlnire cu angajatorul, în cadrul căreia au fost discutate probleme legate de performanța sa profesională, inclusiv refuzul de a prepara pizza solicitată.

Bucătarul a susținut că decizia de concediere a încălcat legislația australiană a muncii și că a fost influențată inclusiv de un accident produs la serviciu. Acesta și-a fracturat mâna dreaptă în două locuri după ce a lovit o balustradă metalică.

Tamburella a depus o contestație la Comisia pentru Muncă Echitabilă, însă comisarul Jennifer Hunt i-a respins cererea. Motivul a fost depășirea termenului legal de depunere, fără să existe circumstanțe excepționale care să justifice acceptarea unei solicitări întârziate.

Prin urmare, comisia nu a tranșat fondul disputei dintre bucătar și angajator în privința concedierii.

Pierderea locului de muncă a avut și alte consecințe pentru bucătraul italian. Acesta se afla de peste trei ani în procedura de obținere a rezidenței permanente printr-o viză sponsorizată de angajator, cunoscută sub denumirea de viză 186.

Elliot Ingram a declarat că a așteptat cât i-a permis legea înainte de a anunța autoritățile că nu îl mai angajează pe Tamburella, în speranța că dosarul acestuia va fi aprobat între timp. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar bucătarul a fost nevoit să reia procedura.

Davide Tamburella și-a găsit între timp un nou loc de muncă, tot într-un restaurant italian. De această dată, meniul localului nu include pizza cu ananas.

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