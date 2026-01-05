Brigitte Macron, după remarcile vulgare la adresa activistelor feministe: „Nu sunt soția președintelui tot timpul”

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a revenit asupra declarațiilor sale controversate făcute la adresa unor activiste feministe, afirmând că nu este „o femeie cumpătată” și că îi pare „absolut rău” dacă le-a rănit sau șocat pe acestea.

Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune TF1, cu ocazia lansării unei campanii caritabile pentru copiii din spitale, Brigitte Macron a explicat că, în viața privată, poate fi „dusă de val” și că nu regretă să-și arate emoțiile.

„Sunt momente când uit și nu ar trebui, dar nu sunt soția președintelui tot timpul. Sunt momente când Brigitte preia controlul, iar Brigitte nu este o femeie cumpătată”, a spus Brigitte Macron, relatează AFP.

O înregistrare video a stârnit un val de controverse în Franța, după ce Brigitte Macron, soția președintelui Emmanuel Macron, a fost surprinsă făcând o remarcă vulgară la adresa activistelor feministe care au perturbat un spectacol de stand-up al comediantului Ary Abittan.

Materialul video a fost filmat la Teatrul Folies Bergère din Paris, duminică, 7 decembrie, atunci când Brigitte Macron a mers să vadă spectacolul împreună cu fiica sa, Tiphaine Auzière. Dialogul dintre ea și Ary Abittan a avut loc înainte ca acesta să urce pe scenă.

După ce comediantul i-a mărturisit că se simte „speriat” de protestele activistelor feministe de sâmbătă, care purtau măști cu chipul său și scandau „Abittan violator”, Brigitte Macron l-a liniștit pe un ton glumeț, afirmând că „dacă există vreo «proastă nenorocită», o vom da afară”, folosind termenul francez vulgar „connes”.

Remarcile au stârnit indignare în rândul feministelor, al stângii și al mediilor culturale, mai multe actrițe, printre care Marion Cotillard, exprimându-și sprijinul pentru victimele violenței sexuale.

„Îmi pare absolut rău că am rănit femei care s-ar fi putut simți agresate sau că le-am șocat. Termenii folosiți nu au fost cu siguranță potriviți”, a adăugat Brigitte Macron duminică.