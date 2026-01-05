search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Brigitte Macron, după remarcile vulgare la adresa activistelor feministe: „Nu sunt soția președintelui tot timpul”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a revenit asupra declarațiilor sale controversate făcute la adresa unor activiste feministe, afirmând că nu este „o femeie cumpătată” și că îi pare „absolut rău” dacă le-a rănit sau șocat pe acestea. 

Brigitte Macron Foto: Profimedia
Brigitte Macron Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune TF1, cu ocazia lansării unei campanii caritabile pentru copiii din spitale, Brigitte Macron a explicat că, în viața privată, poate fi „dusă de val” și că nu regretă să-și arate emoțiile.

„Sunt momente când uit și nu ar trebui, dar nu sunt soția președintelui tot timpul. Sunt momente când Brigitte preia controlul, iar Brigitte nu este o femeie cumpătată”, a spus Brigitte Macron, relatează AFP. 

O înregistrare video a stârnit un val de controverse în Franța, după ce Brigitte Macron, soția președintelui Emmanuel Macron, a fost surprinsă făcând o remarcă vulgară la adresa activistelor feministe care au perturbat un spectacol de stand-up al comediantului Ary Abittan.

Materialul video a fost filmat la Teatrul Folies Bergère din Paris, duminică, 7 decembrie, atunci când Brigitte Macron a mers să vadă spectacolul împreună cu fiica sa, Tiphaine Auzière. Dialogul dintre ea și Ary Abittan a avut loc înainte ca acesta să urce pe scenă.

După ce comediantul i-a mărturisit că se simte „speriat” de protestele activistelor feministe de sâmbătă, care purtau măști cu chipul său și scandau „Abittan violator”, Brigitte Macron l-a liniștit pe un ton glumeț, afirmând că „dacă există vreo «proastă nenorocită», o vom da afară”, folosind termenul francez vulgar „connes”.

Remarcile au stârnit indignare în rândul feministelor, al stângii și al mediilor culturale, mai multe actrițe, printre care Marion Cotillard, exprimându-și sprijinul pentru victimele violenței sexuale.

„Îmi pare absolut rău că am rănit femei care s-ar fi putut simți agresate sau că le-am șocat. Termenii folosiți nu au fost cu siguranță potriviți”, a adăugat Brigitte Macron duminică.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
gandul.ro
image
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
mediafax.ro
image
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Țara ieftină din Europa care atrage turiștii în vara 2026: berea e la 1 euro, iar o masă completă ajunge la 12 euro
playtech.ro
image
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Schimbare MAJORĂ pentru toți românii cu bani la ciorap și bijuterii din aur. BNR a făcut anunțul
romaniatv.net
image
Ajunul Bobotezei în 2026. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie și ce este interzis astăzi
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Ai exagerat un pic? Leacuri tradiționale care alungă mahmureala

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență