search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Văduva fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, trăiește? Presa iraniană afirmă că Mansoureh Bagherzadeh a supraviețuit bombardamentelor

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Văduva fostului lider suprem al Iranului, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soția lui Ali Khamenei, ar fi în viață, potrivit informațiilor publicate de agenția iraniană Fars News.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, văduva fostului lider suprem iranian Ali Khamenei/FOTO:X
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, văduva fostului lider suprem iranian Ali Khamenei/FOTO:X

Informațiile apărute anterior, potrivit cărora aceasta ar fi murit, ar fi eronate.

„Anunțăm că soția fostului Lider Suprem, despre care se credea că a murit ca martir, este în viață. Primele relatări pe acest subiect au fost greșite”, a transmis agenția.

Situația lui Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, văduva fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, a devenit subiectul unor speculații intense la nivel internațional. După zile întregi de confuzie mediatică, presa apropiată autorităților de la Teheran a încercat să clarifice situația.

Potrivit celor mai recente relatări, difuzate în seara zilei de 12 martie de presa oficială iraniană — în frunte cu agenția Fars, apropiată de Gardienii Revoluției — Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh este în viață. Noile informații precizează explicit că relatările anterioare, care susțineau că ar fi murit din cauza rănilor, au fost „incorecte”.

Deși a fost grav rănită în bombardamentele din 28 februarie, atacuri în care și-a pierdut viața soțul ei, se pare că aceasta a reușit să supraviețuiască perioadei critice. Corectarea informației a căpătat amploare după ce noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a publicat prima sa declarație majoră în scris. Observatorii au remarcat că mesajul — în care acesta a cerut continuarea rezistenței militare și închiderea Strâmtorii Ormuz — nu conținea nicio referire la moartea mamei sale, lucru care ar fi fost de așteptat în cazul unui deces.

Confuzia își are originea în haosul de după operațiunea americano-israeliană denumită „Epic Fury”. Pe 2 martie, mai multe instituții media, atât iraniene, cât și internaționale — printre care Tasnim și BBC Persian — au relatat că Bagherzadeh ar fi murit într-un spital din Teheran, după două zile petrecute în comă. În consecință, numeroase publicații și platforme internaționale, inclusiv Wikipedia, au consemnat decesul drept fapt confirmat.

Actualizarea din 12 martie schimbă însă radical situația. Deși familia Khamenei a suferit pierderi importante — inclusiv o fiică, Hoda, un ginere, o noră, Zahra Haddad-Adel, precum și mai mulți nepoți — soția fostului ayatollah al Iranului ar fi în viață și se află sub îngrijire medicală.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh a fost dintotdeauna una dintre cele mai discrete figuri ale elitei conducătoare iraniene. Născută în 1947, s-a căsătorit cu Ali Khamenei în 1964 și a trăit mai bine de patru decenii departe de lumina reflectoarelor, apărând rar în public și evitând declarațiile politice.

Statutul său capătă acum o semnificație aparte în contextul tranziției de putere de la Teheran, în care fiul său, Mojtaba Khamenei, preia conducerea Republicii Islamice în plin conflict regional.

Pentru moment, poziția oficială a autorităților iraniene este clară: informațiile despre moartea văduvei lui Khamenei au fost premature. Ea rămâne martoră vie a sfârșitului unei epoci dominate de cei 37 de ani de putere ai soțului său, scrie news18.com.

Și noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei , a fost rănit în atacul din 28 februarie, soldat cu moartea a mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv a tatălui său, a confirmat ambasadorul Teheranului în Cipru.

Într-un interviu acordat la sediul ambasadei sale din Nicosia, Alireza Salarian a detaliat circumstanțele în care Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost rănit, spunând că a avut noroc să supraviețuiască atacului, care a distrus reședința defunctului ayatollah .

„Și el a fost acolo și a fost rănit în acel bombardament, dar nu am văzut acest lucru reflectat în știrile străine”, a declarat el pentru The Guardian. „Am auzit că a fost rănit la picioare, la mână și la braț... Cred că este în spital pentru că este rănit.”

Atacul a avut loc în prima zi a atacurilor aeriene conduse de SUA împotriva Iranului, când complexul prezidențial din inima Teheranului a fost vizat. Era a 10-a zi a lunii sfinte a Ramadanului, a declarat ambasadorul, iar ayatollahul Ali Khamenei se afla la reședința sa cu mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv soția lui Mojtaba, Zahra, și fiul său adolescent, Mohammad Bagher, care au fost, de asemenea, uciși în atac.

Și comandanții de rang înalt au fost uciși, deoarece fuseseră și ei invitați. Liderul suprem avea patru fii și două fiice și locuia în același loc unde lucra.

La începutul acestei săptămâni, televiziunea de stat iraniană l-a descris pe noul lider al regimului drept un „veteran rănit al războiului de Ramadan”, dar nu a specificat rănile suferite.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan iar s-a încurcat în Protocol. De data asta la vizita lui Zelenski. Toată lumea i-a sărit în ajutor, de la președintele Ucrainei, până la șefa de protocol, Delia Dinu
gandul.ro
image
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu profesorii care sunt depistați cu probleme psihice, după evaluarea psihiatrică obligatorie. ”Se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă”
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
cancan.ro
image
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Cât costă montarea de panouri solare în 2026. Ce ajutor mai primeşti de la stat
playtech.ro
image
Ce a făcut Zelensky cu doar câteva ore înainte să ajungă la București. Acuzele pe care le-a lansat înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Un nou val de aer polar peste România. Meteorologii ANM anunță când vine frigul
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Dan Negru, copleșit de durere după moartea lui Mugurel Vrabete: „Ultima mea poză cu el”. Ce au transmis Marcel Pavel, Horia Brenciu și Tudor Chirilă
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
Cine era „cel mai pervers în dormitor” - Andrew sau Epstein? Unul dintre ei avea o practică sexuală ce putea fi fatală!
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în muzica românească. Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit înainte cu câteva zile de concertul „Am rămas doar noi”
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri