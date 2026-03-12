Văduva fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, trăiește? Presa iraniană afirmă că Mansoureh Bagherzadeh a supraviețuit bombardamentelor

Văduva fostului lider suprem al Iranului, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soția lui Ali Khamenei, ar fi în viață, potrivit informațiilor publicate de agenția iraniană Fars News.

Informațiile apărute anterior, potrivit cărora aceasta ar fi murit, ar fi eronate.

„Anunțăm că soția fostului Lider Suprem, despre care se credea că a murit ca martir, este în viață. Primele relatări pe acest subiect au fost greșite”, a transmis agenția.

Situația lui Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, văduva fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, a devenit subiectul unor speculații intense la nivel internațional. După zile întregi de confuzie mediatică, presa apropiată autorităților de la Teheran a încercat să clarifice situația.

Potrivit celor mai recente relatări, difuzate în seara zilei de 12 martie de presa oficială iraniană — în frunte cu agenția Fars, apropiată de Gardienii Revoluției — Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh este în viață. Noile informații precizează explicit că relatările anterioare, care susțineau că ar fi murit din cauza rănilor, au fost „incorecte”.

Deși a fost grav rănită în bombardamentele din 28 februarie, atacuri în care și-a pierdut viața soțul ei, se pare că aceasta a reușit să supraviețuiască perioadei critice. Corectarea informației a căpătat amploare după ce noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a publicat prima sa declarație majoră în scris. Observatorii au remarcat că mesajul — în care acesta a cerut continuarea rezistenței militare și închiderea Strâmtorii Ormuz — nu conținea nicio referire la moartea mamei sale, lucru care ar fi fost de așteptat în cazul unui deces.

Confuzia își are originea în haosul de după operațiunea americano-israeliană denumită „Epic Fury”. Pe 2 martie, mai multe instituții media, atât iraniene, cât și internaționale — printre care Tasnim și BBC Persian — au relatat că Bagherzadeh ar fi murit într-un spital din Teheran, după două zile petrecute în comă. În consecință, numeroase publicații și platforme internaționale, inclusiv Wikipedia, au consemnat decesul drept fapt confirmat.

Actualizarea din 12 martie schimbă însă radical situația. Deși familia Khamenei a suferit pierderi importante — inclusiv o fiică, Hoda, un ginere, o noră, Zahra Haddad-Adel, precum și mai mulți nepoți — soția fostului ayatollah al Iranului ar fi în viață și se află sub îngrijire medicală.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh a fost dintotdeauna una dintre cele mai discrete figuri ale elitei conducătoare iraniene. Născută în 1947, s-a căsătorit cu Ali Khamenei în 1964 și a trăit mai bine de patru decenii departe de lumina reflectoarelor, apărând rar în public și evitând declarațiile politice.

Statutul său capătă acum o semnificație aparte în contextul tranziției de putere de la Teheran, în care fiul său, Mojtaba Khamenei, preia conducerea Republicii Islamice în plin conflict regional.

Pentru moment, poziția oficială a autorităților iraniene este clară: informațiile despre moartea văduvei lui Khamenei au fost premature. Ea rămâne martoră vie a sfârșitului unei epoci dominate de cei 37 de ani de putere ai soțului său, scrie news18.com.

Și noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei , a fost rănit în atacul din 28 februarie, soldat cu moartea a mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv a tatălui său, a confirmat ambasadorul Teheranului în Cipru.

Într-un interviu acordat la sediul ambasadei sale din Nicosia, Alireza Salarian a detaliat circumstanțele în care Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost rănit, spunând că a avut noroc să supraviețuiască atacului, care a distrus reședința defunctului ayatollah .

„Și el a fost acolo și a fost rănit în acel bombardament, dar nu am văzut acest lucru reflectat în știrile străine”, a declarat el pentru The Guardian. „Am auzit că a fost rănit la picioare, la mână și la braț... Cred că este în spital pentru că este rănit.”

Atacul a avut loc în prima zi a atacurilor aeriene conduse de SUA împotriva Iranului, când complexul prezidențial din inima Teheranului a fost vizat. Era a 10-a zi a lunii sfinte a Ramadanului, a declarat ambasadorul, iar ayatollahul Ali Khamenei se afla la reședința sa cu mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv soția lui Mojtaba, Zahra, și fiul său adolescent, Mohammad Bagher, care au fost, de asemenea, uciși în atac.

Și comandanții de rang înalt au fost uciși, deoarece fuseseră și ei invitați. Liderul suprem avea patru fii și două fiice și locuia în același loc unde lucra.

La începutul acestei săptămâni, televiziunea de stat iraniană l-a descris pe noul lider al regimului drept un „veteran rănit al războiului de Ramadan”, dar nu a specificat rănile suferite.