Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Brigitte Macron reacţionează în scandalul declarațiilor sale despre feministe: „Nu pot să regret”

Brigitte Macron reacționează pentru prima dată la polemica declanșată de o înregistrare video în care folosește un limbaj vulgar la adresa activistelor feministe, afirmând că regretă doar dacă a rănit victimele violenței sexuale, nu și cuvintele rostite în privat.

Brigitte Macron reacţionează în scandalul privind declaraţiile sale. FOTO: Profimedia
Brigitte Macron reacţionează în scandalul privind declaraţiile sale. FOTO: Profimedia

În cursul serii de luni, 15 decembrie, Brigitte Macron și-a exprimat public poziția în scandalul izbucnit în Franţa după apariția unei înregistrări video în care aceasta face remarci jignitoare la adresa unor activiste feministe.

Într-un interviu acordat canalului media Brut, soția președintelui Emmanuel Macron a declarat că își cere scuze dacă declarațiile sale au afectat femeile victime ale violenței sexuale, dar a subliniat că nu regretă cuvintele folosite.

„Îmi pare rău dacă am rănit femeile victime, la ele și numai la ele mă gândesc”, a afirmat Brigitte Macron, precizând totodată că afirmațiile respective au fost făcute într-un cadru privat și că aceau în vedere doar „patru persoane”.

Întrebată direct dacă regretă limbajul utilizat în culisele unui spectacol al comediantului Ary Abittan, ea a răspuns: „Nu pot să regret. Sunt într-adevăr soţia preşedintelui Republicii, dar sunt mai întâi de toate eu însămi. Şi, prin urmare, când sunt în privat, pot să mă las dusă de val într-un mod absolut inadecvat”.

De unde a pornit scandalul

Declarațiile care au stârnit revoltă  au fost făcute de Brigitte Macron la începutul lunii decembrie, după ce patru activiste ale asociației feministe #NousToutes au întrerupt un spectacol al lui Ary Abittan, pe 6 decembrie, intrând în Teatrul Folies Bergère cu feţele acoperite de  măști cu chipul comediantului și mesajul „violator” şi scandând „Abittan violator”.

Ary Abittan a fost acuzat de viol la sfârșitul anului 2021, însă, după trei ani de anchetă, justiția a decis neînceperea urmăririi penale, decizie confirmată în apel în luna ianuarie. Cu toate acestea, revenirea sa pe scenă continuă să fie contestată de militantele feministe.

În videoclipul publicat inițial de site-ul săptămânalului „Public” și preluat ulterior de presa internațională, Brigitte Macron apare în culise alături de artist, înainte ca acesta să urce pe scenă. După ce comediantul îi mărturisește că se simte „speriat” de protestele din seara precedentă, Prima Doamnă încearcă să-l liniștească pe un ton glumeț, afirmând că, „dacă există vreo «proastă nenorocită», o vom da afară”, folosind termenul vulgar francez „connes”.

Sursa video: LeMedia

Ce spune Brigitte Macron

În interviul acordat luni, Brigitte Macron a vorbit despre contextul declarațiilor, afirmând că a dorit să răspundă stării de teamă a artistului.

„Trebuia să-l liniştesc. Am vrut să-l liniştesc, cu siguranţă într-un mod stângaci, dar nu aveam alte cuvinte la dispoziţie în acel moment”, a spus ea, invocând „dreptul de a vorbi” și „dreptul de a gândi” şi precizând că nu știa că discuția era filmată.

În același interviu, Brigitte Macron și-a reafirmat angajamentul față de combaterea violenței și hărțuirii, subliniind că sprijinul pentru victime rămâne o prioritate pentru ea.

„Când mi se cere ajutorul, îl ofer întotdeauna în această privinţă, deoarece este o prioritate”, a declarat aceasta, adăugând că multe dintre acțiunile sale necesită discreție. „Tot ceea ce li se întâmplă mă priveşte şi pe mine”, a mai spus soția șefului statului.

