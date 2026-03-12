Cum ar putea Putin să exploateze războiul din Iran pentru a lansa un atac pe ușa din spate asupra Europei: „Este un moment extrem de periculos”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea încerca să profite de conflictul din Orientul Mijlociu pentru a pregăti o nouă mișcare agresivă în Europa, în timp ce atenția Occidentului este concentrată asupra Iranului. Avertismentul vine din partea unui fost diplomat de rang înalt din Europa de Est.

Iranul a fost, de-a lungul anilor, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Kremlinului. Loviturile devastatoare lansate recent de Statele Unite și Israel împotriva regimului de la Teheran ar putea reprezenta o lovitură dură pentru acest parteneriat. Cu toate acestea, spun analiștii, liderul de la Moscova are o reputație solidă în a exploata crizele geopolitice.

La începutul acestui an, campania militară a Rusiei în Ucraina părea să intre într-un impas, iar economia rusă era sub o presiune tot mai mare. Situația îl obliga pe Putin să caute noi surse de finanțare pentru mașinăria sa de război.

Între timp însă, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a dus la creșterea accelerată a prețului petrolului - principala sursă de venit a Moscovei. Evoluția pieței energetice a venit astfel ca o gură de oxigen pentru economia rusă.

Potrivit experților, Kremlinul ar putea beneficia de cererea crescută pentru petrolul rusesc, cumpărători precum China și India fiind dispuși să plătească prețuri ridicate pentru livrările de țiței. Acest lucru ar putea stabiliza finanțele Rusiei și, în același timp, i-ar putea permite lui Putin să își extindă agenda militară.

Un avertisment în acest sens a fost lansat de fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, care consideră că Europa se află într-un moment „foarte periculos”.

În timp ce rachetele și dronele continuă să lovească ținte din Orientul Mijlociu, operațiunea militară împotriva Iranului ordonată de Donald Trump se desfășoară de două săptămâni.

Teheranul, zguduit de moartea liderului său, Ali Khamenei, a răspuns prin atacuri repetate asupra statelor din Golf care găzduiesc baze militare americane.

S-ar putea crea o fereastră de oportunitate pentru Moscova

În opinia lui Landsbergis, în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește și Statele Unite rămân concentrate pe acea regiune, s-ar putea crea o fereastră de oportunitate pentru Moscova.

„Dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă, iar Statele Unite sunt prinse acolo, acest lucru îi oferă lui Putin o oportunitate de escaladare în Europa”, a explicat fostul ministru.

Motivul ar fi, spune el, unul pragmatic: cantitatea uriașă de muniție consumată în conflictul cu Iranul — atât în atacuri, cât și în apărarea împotriva dronelor și rachetelor — va avea nevoie de ani pentru a fi refăcută. În plus, Washingtonul nu poate menține simultan o prezență militară puternică în Orientul Mijlociu, în Pacific și în Europa.

O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat

Fostul șef al diplomației lituaniene avertizează că, în lipsa sprijinului american, statele europene din NATO ar avea dificultăți în a face față unui atac de amploare.

„Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că fără americani nu putem face mare lucru. Am auzit asta și nu este deloc încurajator”, a declarat Landsbergis.

În cazul unui atac asupra unui stat membru NATO, ar intra în vigoare celebrul Articol 5, care obligă celelalte state ale alianței să intervină în apărare. Cu toate acestea, spun analiștii, puterea reală a alianței nu a fost încă testată într-un conflict direct de mare amploare.

Potrivit lui Landsbergis, există riscul ca aceste incertitudini să îl încurajeze pe Putin.

„Întrebarea principală este dacă această situație îl descurajează sau îl încurajează pe Putin. Intuiția mea este că îl încurajează”, a spus fostul ministru.

Moscova urmărește atent semnalele venite de la Washington

El susține că Moscova urmărește atent semnalele venite de la Washington. De când s-a întors la Casa Albă, Donald Trump nu a exclus posibilitatea retragerii Statelor Unite din NATO și a redus deja prezența militară americană în Europa.

În aceste condiții, spune Landsbergis, Europa încearcă să găsească modalități de a-și consolida propria capacitate de apărare.

Paradoxal însă, acest lucru ar putea crea o perioadă scurtă de vulnerabilitate.

„Dacă Putin are un plan, atunci fereastra de oportunitate este limitată”, a explicat el. „Dacă Statele Unite continuă să se retragă treptat din Europa, iar Europa are nevoie de timp pentru a-și întări apărarea, intrăm într-un moment extrem de periculos.”

Avertismentul vine în contextul în care Donald Trump și Vladimir Putin au avut în această săptămână prima convorbire telefonică din acest an, în care au discutat atât despre războiul din Iran, cât și despre perspectivele unei păci în Ucraina.

După discuție, Trump a declarat că a avut „o convorbire foarte bună” cu liderul de la Kremlin și i-a sugerat acestuia că ar putea ajuta mai mult dacă ar pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

La rândul său, Putin a avertizat că conflictul dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, riscă să declanșeze o criză energetică globală. El a atras atenția că transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea fi blocat, ceea ce ar afecta grav piața mondială a energiei.

Liderul rus a mai sugerat că Moscova — al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume și statul cu cele mai mari rezerve de gaze naturale — este pregătită să reia cooperarea energetică cu Europa, dacă statele europene își doresc acest lucru.

În același timp, potrivit unor informații apărute în presa internațională, administrația americană analizează posibilitatea relaxării sancțiunilor impuse asupra petrolului rusesc.