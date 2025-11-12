Brigitte Macron – ținta kompromatului

10 persoane sunt judecate la Paris fiind acuzate de hărțuirea online a Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron. Inculpații, opt bărbați și două femei, sunt acuzați că au făcut comentarii răutăcioase despre sexul și sexualitatea acesteia într-o serie de postări și videoclipuri pe rețelele de socializare, susținând în mod fals că Brigitte Macron s-ar fi născut „bărbat” și ar fi de fapt fratele ei, Jean-Michel Trogneux.

Majoritatea inculpaților au negat acuzațiile, spunând că prin aceste postări ar fi urmărit să stârnească amuzamentul cititorilor. Unii dintre ei și-au descris comentariile drept „glume inofensive”, insistând că „toate persoanele publice primesc mii de comentarii în fiecare zi”, în timp ce alții și-au comparat postările cu cele în stilul revistei satirice Charlie Hebdo, justificând că acestea s-ar încadra în „dreptul la satiră”.

Deși narațiunea falsă potrivit căreia Brigitte Macron ar fi fratele ei, circulă în mediu online încă din 2017, ea a fost amplificată în 2021 în urma publicării pe YouTube a unui așa zis interviu cu o pseudo jurnalistă care afirma că Brigitte Macron ar fi de fapt bărbat.

Conspirațiile au fost amplificate și în SUA. O comentatoare conservatoare americană destul de controversată, cu milioane de urmăritori, nu s-a oprit doar la insinuări pe rețelele de socializare. Speculând curiozitatea publicului față de persoane sau cupluri cu notorietate, aceasta a realizat un podcast cu opt episoade sub titlul: „Becoming Brigitte”, propagând insulte, acuzații de furt de identitate și incest.

