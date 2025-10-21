Boala Lyme face ravagii în Cehia, unde s-a înregistrat un număr record de îmbolnăviri. Riscul rămâne crescut și în România

Cehia se confruntă în 2025 cu cel mai mare număr de cazuri de boală Lyme de la începutul înregistrărilor oficiale. Specialiștii avertizează că și România rămâne vulnerabilă, după ce, în 2023, au fost raportate peste 1.200 de cazuri.

O mică insectă, aparent inofensivă, a provocat în acest an un record de îmbolnăviri în Cehia. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (SZU), citat de publicația Brno Daily, numărul cazurilor de boală Lyme a ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul înregistrărilor, în 1986.

Medicii cehi au raportat aproape 8.000 de cazuri de borrelioză Lyme în perioada ianuarie - septembrie 2025, și 585 de cazuri de encefalită transmisă de căpușe. Specialiștii estimează că numărul îmbolnăvirilor ar putea crește cu o treime până la finalul toamnei, deoarece căpușele rămân active până când temperaturile coboară sub cinci grade Celsius.

Cei mai expuși sunt culegătorii de ciuperci și persoanele care petrec timp în pădure, insectele fiind aduse adesea pe haine sau pe piele.

Boala Lyme, numită și borrelioză Lyme, poate provoca probleme grave dacă nu este tratată la timp, iar encefalita transmisă de căpușe poate duce la complicații neurologice severe. Spre deosebire de borrelioză, care poate fi tratată cu antibiotice, encefalita transmisă de căpușe nu are tratament specific, însă există vaccin. În prezent, cercetătorii lucrează și la dezvoltarea unui vaccin împotriva bolii Lyme.

Un sondaj realizat anul trecut în Cehia arată că rata de vaccinare împotriva encefalitei transmise de căpușe este mai mare în rândul copiilor: aproape 58% dintre cei cu vârste între 4 și 6 ani sunt imunizați. În rândul adulților, procentul variază între 37% și 46%, în funcție de grupa de vârstă.

Situația în România

Și România se confruntă, în fiecare an, cu sute de cazuri de boală Lyme.

Potrivit unui raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în 2023 au fost înregistrate 1.295 de cazuri suspecte, dintre care peste jumătate confirmate. Cele mai multe provin din județele Sibiu, Cluj, Iași, Alba și Hunedoara, regiuni unde zonele împădurite favorizează răspândirea căpușelor.

Cum se manifestă boala Lyme

Potrivit specialiștilor INSP, cel mai fidel semn clinic al infecției este „erythema migrans” sau „eritemul migrator”, o leziune roșiatică ce apare la locul mușcăturii și se extinde treptat, putând ajunge la un diametru de peste 5 cm.

Boala debutează frecvent cu simptome similare unei viroze: oboseală accentuată, febră, dureri musculare și de cap, redoare de ceafă sau dureri articulare.

În unele cazuri, apare și limfocitomul borreliozic (o placă sau un nodul roșu-albăstrui), localizat de obicei pe urechi, mamelon sau scrot, mai frecvent întâlnit la copii. Aceste manifestări apar la 2-30 de zile după înțepătura de căpușă.

Specialiștii subliniază că, în general, pentru a transmite bacteria, căpușa trebuie să rămână atașată de piele cel puțin 36 de ore, astfel că verificarea corpului imediat după o ieşire în natură este esențială pentru prevenirea infecției.