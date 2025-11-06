search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Belgia, în alertă de securitate după apariția unor drone la aeroporturi și baze militare. Rusia, principalul suspect

0
0
Publicat:

Guvernul belgian a convocat pentru joi o reuniune de urgență a Consiliului Național de Securitate, după ce mai multe drone au fost observate în ultimele zile deasupra aeroporturilor și bazelor militare din țară – incidente care au provocat haos în transportul aerian și au ridicat suspiciuni privind o operațiune coordonată de tip hibrid, scrie The Guardian.

Traficul pe Aeroportul Bruxelles-Zaventem, perturbat pentru cateva ore/FOTO:AFP
Traficul pe Aeroportul Bruxelles-Zaventem, perturbat pentru cateva ore/FOTO:AFP

Marți seară, traficul aerian a fost suspendat timp de câteva ore pe principalul aeroport al țării, Bruxelles-Zaventem, ceea ce a dus la anularea a zeci de zboruri. Și spațiul aerian deasupra aeroportului din Liège, un nod esențial pentru transporturile de marfă, a fost închis temporar. Potrivit autorităților, sute de pasageri au rămas blocați peste noapte în terminale.

În același timp, primarul orașului Diest, din regiunea Flandra, a raportat observarea a patru drone deasupra bazei militare Schaffen. Incidentul a venit la doar câteva zile după semnalări similare la alte obiective strategice, inclusiv la baza aeriană Kleine-Brogel – unde se află avioanele F-16 ale Belgiei și, potrivit presei internaționale, arme nucleare americane.

O operațiune „organizatată, nu întâmplătoare”

Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a declarat în fața unei comisii parlamentare că zborurile par a fi fost coordonate și executate cu drone de dimensiuni mari, „care acționau în formație”. „Totul se înscrie în tiparul tehnicilor hibride observate și în alte țări. Nu este vorba despre un amator care a zburat întâmplător peste un obiectiv militar. Există indicii clare că acțiunea a fost planificată”, a spus Francken.

Deși guvernul nu a nominalizat oficial un vinovat, o sursă citată de agenția Belga afirmă că serviciile de securitate „au puține îndoieli” că în spatele incidentelor se află un actor statal, „foarte probabil Rusia”. Potrivit cotidianului Le Soir, această concluzie a fost discutată în cadrul reuniunilor pregătitoare pentru Consiliul de Securitate.

Un nou val de incursiuni în spațiul aerian european

Belgia nu este singurul stat vizat. Din septembrie, mai multe țări europene – între care Germania, Polonia, Danemarca, Estonia și Norvegia – au raportat incursiuni neautorizate ale unor drone, într-un val de incidente pe care analiștii îl pun pe seama tacticilor de război hibrid folosite de Moscova.

Luna trecută, Lituania a închis temporar principalele sale aeroporturi după ce baloane cu heliu, suspectate că transportau țigări de contrabandă, au pătruns în spațiul aerian. Premierul lituanian a descris atunci incidentele ca pe „atacuri hibride”. În septembrie, Estonia a raportat incursiunea a trei avioane militare ruse, iar România a ridicat de la sol două F-16 după ce o dronă a intrat pe teritoriul său în urma unui atac asupra Ucrainei vecine.

Tensiuni în creștere între Bruxelles și Moscova

Contextul politic amplifică suspiciunile. Relațiile dintre Belgia și Rusia s-au deteriorat vizibil în ultimele săptămâni, pe fondul presiunilor exercitate de partenerii europeni pentru ca Bruxelles-ul să permită folosirea activelor rusești înghețate în scopul finanțării ajutorului pentru Ucraina.

Schimbul de replici dure între Moscova și Bruxelles s-a intensificat după ce fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a insultat public pe ministrul belgian al apărării, numindu-l „imbecil” – o reacție la declarațiile acestuia potrivit cărora NATO ar „ras” Moscova în cazul unui atac nuclear asupra Europei.

În plus, Belgia a fost criticată de partenerii din UE după ce a blocat un plan european de acordare a unui împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, bazat pe activele ruse înghețate la Bruxelles. Discuțiile pentru un compromis continuă.

Belgia nu va cere consultări NATO

În fața parlamentarilor, Francken a precizat că Belgia nu intenționează să invoce articolul 4 al Tratatului NATO – care prevede consultări între aliați în cazul amenințărilor la adresa securității – încercând să corecteze o declarație anterioară interpretată ca atare.

Ministrul de interne, Bernard Quentin, a subliniat însă că seria incidentelor „afectează direct securitatea națională” și a cerut ca autoritățile „să acționeze calm, serios și coordonat”.

Trafic aerian perturbat

Până miercuri după-amiază, aeroportul din Bruxelles avertiza pasagerii că întârzierile și anulările pot continua. Din 95 de zboruri anulate, mai mult de jumătate au fost suspendate chiar după redeschiderea spațiului aerian, din cauza „rearanjării” aeronavelor blocate în alte orașe.

Potrivit purtătorului de cuvânt al aeroportului, între 400 și 500 de persoane au fost nevoite să petreacă noaptea în terminale.

Europa

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile
gandul.ro
image
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
mediafax.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai ieftine”. De câte ori pe an mai vine în România
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă. Primar: „Sunteți de la Poliție? Păi, atunci?”
digi24.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
O furtună geomagnetică puternică ar putea lovi planeta în următoarele ore. La ce să ne așteptăm
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Produsul viral de la Lidl pe care toată lumea vrea să îl încerce. Costă doar 10 lei şi este gata de mâncat în câteva minute
playtech.ro
image
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Doliu în Familia Regală Britanică! A MURIT după ce a căzut de la o înălțime de 30 de metri
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Noua platformă informatică a CNAS. Anunț important pentru pacienți și medici
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate