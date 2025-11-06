Belgia, în alertă de securitate după apariția unor drone la aeroporturi și baze militare. Rusia, principalul suspect

Guvernul belgian a convocat pentru joi o reuniune de urgență a Consiliului Național de Securitate, după ce mai multe drone au fost observate în ultimele zile deasupra aeroporturilor și bazelor militare din țară – incidente care au provocat haos în transportul aerian și au ridicat suspiciuni privind o operațiune coordonată de tip hibrid, scrie The Guardian.

Marți seară, traficul aerian a fost suspendat timp de câteva ore pe principalul aeroport al țării, Bruxelles-Zaventem, ceea ce a dus la anularea a zeci de zboruri. Și spațiul aerian deasupra aeroportului din Liège, un nod esențial pentru transporturile de marfă, a fost închis temporar. Potrivit autorităților, sute de pasageri au rămas blocați peste noapte în terminale.

În același timp, primarul orașului Diest, din regiunea Flandra, a raportat observarea a patru drone deasupra bazei militare Schaffen. Incidentul a venit la doar câteva zile după semnalări similare la alte obiective strategice, inclusiv la baza aeriană Kleine-Brogel – unde se află avioanele F-16 ale Belgiei și, potrivit presei internaționale, arme nucleare americane.

O operațiune „organizatată, nu întâmplătoare”

Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a declarat în fața unei comisii parlamentare că zborurile par a fi fost coordonate și executate cu drone de dimensiuni mari, „care acționau în formație”. „Totul se înscrie în tiparul tehnicilor hibride observate și în alte țări. Nu este vorba despre un amator care a zburat întâmplător peste un obiectiv militar. Există indicii clare că acțiunea a fost planificată”, a spus Francken.

Deși guvernul nu a nominalizat oficial un vinovat, o sursă citată de agenția Belga afirmă că serviciile de securitate „au puține îndoieli” că în spatele incidentelor se află un actor statal, „foarte probabil Rusia”. Potrivit cotidianului Le Soir, această concluzie a fost discutată în cadrul reuniunilor pregătitoare pentru Consiliul de Securitate.

Un nou val de incursiuni în spațiul aerian european

Belgia nu este singurul stat vizat. Din septembrie, mai multe țări europene – între care Germania, Polonia, Danemarca, Estonia și Norvegia – au raportat incursiuni neautorizate ale unor drone, într-un val de incidente pe care analiștii îl pun pe seama tacticilor de război hibrid folosite de Moscova.

Luna trecută, Lituania a închis temporar principalele sale aeroporturi după ce baloane cu heliu, suspectate că transportau țigări de contrabandă, au pătruns în spațiul aerian. Premierul lituanian a descris atunci incidentele ca pe „atacuri hibride”. În septembrie, Estonia a raportat incursiunea a trei avioane militare ruse, iar România a ridicat de la sol două F-16 după ce o dronă a intrat pe teritoriul său în urma unui atac asupra Ucrainei vecine.

Tensiuni în creștere între Bruxelles și Moscova

Contextul politic amplifică suspiciunile. Relațiile dintre Belgia și Rusia s-au deteriorat vizibil în ultimele săptămâni, pe fondul presiunilor exercitate de partenerii europeni pentru ca Bruxelles-ul să permită folosirea activelor rusești înghețate în scopul finanțării ajutorului pentru Ucraina.

Schimbul de replici dure între Moscova și Bruxelles s-a intensificat după ce fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a insultat public pe ministrul belgian al apărării, numindu-l „imbecil” – o reacție la declarațiile acestuia potrivit cărora NATO ar „ras” Moscova în cazul unui atac nuclear asupra Europei.

În plus, Belgia a fost criticată de partenerii din UE după ce a blocat un plan european de acordare a unui împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, bazat pe activele ruse înghețate la Bruxelles. Discuțiile pentru un compromis continuă.

Belgia nu va cere consultări NATO

În fața parlamentarilor, Francken a precizat că Belgia nu intenționează să invoce articolul 4 al Tratatului NATO – care prevede consultări între aliați în cazul amenințărilor la adresa securității – încercând să corecteze o declarație anterioară interpretată ca atare.

Ministrul de interne, Bernard Quentin, a subliniat însă că seria incidentelor „afectează direct securitatea națională” și a cerut ca autoritățile „să acționeze calm, serios și coordonat”.

Trafic aerian perturbat

Până miercuri după-amiază, aeroportul din Bruxelles avertiza pasagerii că întârzierile și anulările pot continua. Din 95 de zboruri anulate, mai mult de jumătate au fost suspendate chiar după redeschiderea spațiului aerian, din cauza „rearanjării” aeronavelor blocate în alte orașe.

Potrivit purtătorului de cuvânt al aeroportului, între 400 și 500 de persoane au fost nevoite să petreacă noaptea în terminale.