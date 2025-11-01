Drone suspecte, observate deasupra unei baze militare NATO din Belgia

Mai multe drone au fost observate zburând deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, una dintre facilitățile utilizate de NATO. Autoritățile au confirmat că sistemele de detectare au funcționat, iar o anchetă este deja în curs.

Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a anunțat sâmbătă, pe platforma X, că incidentul este tratat cu maximă seriozitate. „Sistemul de detectare funcţionează”, a scris Francken, citat de Agerpres. „Au loc investigaţii”.

Oficialul a adăugat că se va întâlni săptămâna viitoare cu reprezentanți ai poliției pentru a analiza posibila amenințare și pentru a stabili măsurile necesare în vederea identificării și arestării persoanelor care au pilotat dronele.

O bază implicată în exerciții nucleare NATO

Baza militară Kleine-Brogel, situată în regiunea Flandra, a participat recent la exercițiile anuale NATO pentru apărarea teritoriului Alianței cu arme nucleare. La manevrele din octombrie au luat parte aproximativ 2.000 de militari.

Potrivit unor informații neconfirmate, această bază aeriană ar fi una dintre locațiile din Europa unde sunt stocate arme nucleare americane, mai notează dpa.

Un nou caz într-o serie de incidente similare

Autoritățile belgiene investighează și alte incidente similare. Drone au fost observate și deasupra unei alte baze militare, la Marche-en-Famenne, în sud-estul țării, în zilele de duminică și marți ale săptămânii trecute.

În ultimele săptămâni, mai multe state NATO se află în alertă maximă după ce drone neidentificate au pătruns în spațiul aerian al unor țări europene, inclusiv deasupra unei alte baze militare belgiene, în apropierea aeroporturilor din Copenhaga și München, precum și în regiunea baltică.