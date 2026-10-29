O confruntare fizică între parlamentari ai partidului de guvernământ și cei ai opoziției a izbucnit joi, 29 octombrie, în Parlamentul Armeniei. Aleșii s-au îmbrâncit și și-au împărțit pumni chiar în timpul ședinței, iar conflictul a continuat pe coridoarele instituției, după intervenția agenților de securitate. Ședința legislativului a fost suspendată.

Imaginile surprinse în timpul incidentului au fost transmise în direct și s-au răspândit rapid pe rețelele sociale. Potrivit presei armene, o ambulanță a ajuns la sediul Parlamentului, iar un deputat din blocul de opoziție Armenia Puternică a fost văzut cu nasul sângerând.

Agenții de securitate au intervenit pentru a separa cele două tabere, însă tensiunile nu s-au încheiat odată cu evacuarea parlamentarilor din sala de ședințe. Potrivit relatărilor din presa locală, altercațiile au continuat pe holuri.

La momentul publicării informațiilor, autoritățile nu anunțaseră un bilanț oficial al persoanelor rănite.

Bătaie generală în Parlamentul Armeniei între putere și opoziție. Foto: X Clash Report

Conflictul ar fi început după ce Taron Chakhoyan, deputat al partidului de guvernământ Contractul Civil, a ironizat familia lui Narek Karapetyan, lider al opoziției.

Potrivit relatărilor despre incident, Chakhoyan a făcut referire la o propunere privind înființarea unui minister „pentru satisfacerea tuturor femeilor”, folosind-o pentru a-l ataca verbal pe liderul opoziției. Schimbul de replici a degenerat ulterior într-o confruntare fizică între parlamentarii celor două tabere.

Incidentul nu este primul de acest fel în legislativul armean. Potrivit publicației Azernews, o altercație similară a avut loc și la începutul lunii octombrie.

Bătăi și în alte parlamente

În decembrie 2025, o dezbatere privind bugetul de stat a degenerat într-o bătaie în Parlamentul Bulgariei. Confruntarea a început după un schimb de replici între Radostin Vasilev, deputat al partidului MECH, și Ghiunai Daloolu, reprezentant al formațiunii MRF – Un Nou Început. Cei doi au ajuns să se lovească inclusiv cu picioarele, iar tensiunile au determinat conducerea ședinței să anunțe o pauză. Incidentul s-a produs pe fondul disputelor politice privind bugetul și al acuzațiilor opoziției că proiectul ar împovăra țara cu datorii suplimentare.

În decembrie 2024, parlamentarii din Taiwan s-au confruntat fizic în timpul disputelor privind mai multe proiecte de lege susținute de opoziție. Deputații Partidului Progresist Democrat au încercat să blocheze modificări care ar fi făcut mai dificilă revocarea aleșilor de către cetățeni. Opoziția a susținut că măsurile ar putea slăbi mecanismele democratice de control, în timp ce inițiatorii au afirmat că urmăresc prevenirea abuzurilor. Conflictul a fost precedat de ocuparea tribunei parlamentare și de baricadarea unor intrări, iar în afara legislativului au avut loc proteste.

În iunie 2024, o dezbatere privind extinderea autonomiei regionale a provocat o confruntare fizică în Parlamentul Italiei. Leonardo Donno, deputat al Mișcării 5 Stele, a încercat să îi înmâneze un steag italian ministrului pentru afaceri regionale, Roberto Calderoli, gest care a declanșat intervenția altor parlamentari. În haosul care a urmat, Donno a fost lovit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind scos din sală într-un scaun cu rotile. Ulterior, el a declarat că a primit o lovitură puternică în piept și că ia în calcul să ia măsuri împotriva celor pe care îi acuză că l-au agresat.