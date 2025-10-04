Companie feroviară, amendată cu peste un milion de euro după ce o pasageră a fost ucisă de ramura unui copac, în timp ce și-a scos capul pe geam

O companie feroviară din UK a fost amendată cu un milion de lire sterline (1,15 milioane de euro) pentru moartea unei pasagere. Femeia a fost ucisă de o ramură de copac în timp ce își scotea capul pe geamul deschis al trenului cu care circula.

Bethan Roper, în vârstă de 28 de ani, angajată a unei organizații caritabile, a murit după ce s-a lovit cu capul de o ramură de copac care atârna deasupra trenului Great Western Railway (GWR) care circula cu 120,7 km/h, în apropiere de Twerton, Bath, în 2018, potrivit Daily Mail Online.

Tânăra se întorcea acasă după o zi petrecută cu prietenii la cumpărături de Crăciun în Bath, când și-a scos capul pe geam.

Serviciul London Paddington către Exeter folosea vagoane echipate cu ferestre cu deschidere în jos, notează sursa citată

Inspectorul șef al autorității de supraveghere a siguranței feroviare a declarat că decesul a fost „o tragedie care putea fi prevenită” și a amendat GWR cu un milion de lire sterline, precum și cu 78.000 de lire sterline pentru cheltuieli, după urmărirea penală inițiată de Oficiul pentru Transport Feroviar și Rutier (ORR).

În 2016, un alt pasager a murit într-un incident similar, în apropiere de Balham, în sudul Londrei.

Moartea tinerei Bethan Roper a avut loc după ce GWR nu a implementat mai multe recomandări de siguranță privind ferestrele trenurilor de mare viteză.

„O tragedie care putea fi prevenită”

Totuși, ORR a considerat ulterior că evaluarea nu era nici adecvată, nici suficientă și a trimis o scrisoare către GWR pentru a sublinia deficiențele acesteia:

„Această evaluare a identificat pericolul ca fiind unul dintre cele mai semnificative riscuri pentru siguranța pasagerilor.”

Richard Hines, inspectorul șef al ORR consideră că moartea femeii a fost o tragedie care putea fi prevenită și care subliniază necesitatea ca operatorii feroviari să gestioneze în mod proactiv riscurile și să acționeze rapid atunci când se fac recomandări de siguranță pentru a asigura siguranța pasagerilor”:

„Ancheta noastră a constatat că GWR nu și-a îndeplinit responsabilitățile, iar această urmărire penală reflectă consecințele grave ale acestei eșecuri. Salutăm măsurile luate de atunci de GWR și de industria feroviară în general pentru a reduce riscurile. Siguranța trebuie să rămână întotdeauna prima prioritate în toate căile ferate din Marea Britanie.”

Toate trenurile cu ferestre cu deschidere în jos au fost retrase din circulație sau echipate cu dispozitive de control pentru a împiedica deschiderea acestora în timpul deplasării trenurilor.

„Acceptăm decizia judecătorului și rămânem angajați să îmbunătățim continuu siguranța pasagerilor și a colegilor în întreaga noastră rețea”, a declarat un purtător de cuvânt al GWR.

Amintim că, în urmă cu doi ani, tot in Regatul Unit al Marii Britanii, zeci de pasageri au fost nevoiţi să fugă dintr-un tren în flăcări într-o staţie din Kent, în sud-estul Angliei