Autoritățile bulgare evită să ofere detalii despre mai multe imagini video recente în care apar avioane militare americane decolând de pe Aeroportul Vasil Levski din Sofia. Potrivit Ministerului Apărării, aceste aeronave nu au nicio legătură cu conflictul din Iran, însă presa locală privește cu reticență aceste afirmații.

Chiar în cursul zilei de astăzi, utilizatorii rețelelor sociale au raportat mai multe zboruri, afirmând că patru avioane americane au fost active. Aceste informații nu au fost confirmate nici de Serviciul de Control al Traficului Aerian, nici de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, ambele instituții redirecționând întrebările către Ministerul Apărării pentru clarificări, scrie Novinite.

Ministerul susține în continuare că avioanele americane sunt prezente în Bulgaria strict pentru exerciții de antrenament, în cadrul măsurilor NATO de vigilență sporită pe flancul estic al alianței, și că nu participă la operațiuni de luptă. „Cu toate acestea, ministerul nu a dezvăluit numele exercițiului și nu a confirmat dacă personalul bulgar va participa, deviind de la practica obișnuită de a furniza notificări prealabile mass-media pentru exercițiile comune”, notează ziarul bulgar.

Sursa video: Facebook/ Novinite

Mărturii din teren

Fotografiile și videoclipurile distribuite de agenția BGNES arată mai multe avioane americane staționate pe pistă, însoțite de camioane-cisternă. Aviatorul și jurnalistul Alexander Bogoyavlenski a raportat pe rețelele de socializare că Aeroportul Vasil Levski găzduiește în prezent până la 15 avioane. Oficial, prezența militară americană este autorizată până la sfârșitul lunii mai, însă nu au fost oferite detalii suplimentare despre activitățile desfășurate.