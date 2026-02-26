search
Joi, 26 Februarie 2026
Operațiune militară împotriva Iranului în pregătire? Peste 150 de avioane F-35 și F-22, relocate strategic în Europa și Orientul Mijlociu

Publicat:

Statele Unite au crescut rapid prezența militară în apropierea Iranului, mutând peste 150 de aeronave către baze din Europa și Orientul Mijlociu după ce a doua rundă de negocieri nucleare cu Teheranul s-a încheiat fără un acord, pe 17 februarie, potrivit datelor publice de urmărire a zborurilor și imaginilor satelitare analizate de The Washington Post.

Avioane F 35/FOTO:Arhiva
Avioane F 35/FOTO:Arhiva

Nivelul actual al forțelor americane în regiune este unul dintre cele mai ridicate din ultimele două decenii, de dinainte de războiul din Irak din 2003. Mobilizarea vine după ce președintele Donald Trump a amenințat cu un atac asupra Iranului, dacă nu se ajunge la un acord privind limitarea programului nuclear iranian, deși nu a precizat obiectivele unui astfel de atac. Oficialii iranieni spun că un acord este posibil, dar că va necesita timp.

Experții care au analizat desfășurarea trupelor americane susțin că aceasta depășește mobilizarea dinaintea atacurilor asupra programului nuclear iranian din iunie anul trecut și indică pregătirea unei campanii aeriene de mai multe zile, fără invazie terestră.

Portavioane americane în regiune

Zeci de aeronave suplimentare se află la bordul portavionului USS Gerald R. Ford, surprins luni lângă insula Creta. Ford este al doilea portavion trimis în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că aproximativ o treime din navele active ale SUA se află acum în zonă.

„Nivelul masiv de forțe permite armatei americane să execute orice va decide Trump — de la campanii extinse, cu lovituri masive, până la atacuri țintite și limitate”, a declarat Dana Stroul, fostă adjunctă a secretarului de apărare pentru Orientul Mijlociu și actualmente cercetător la Washington Institute.

Mai mult de jumătate din noile aeronave americane au aterizat în baze europene, ceea ce permite poziționarea strategică a echipamentelor și personalului fără a expune ținte ușoare pentru Iran, explică Gregory Brew, analist senior pentru Iran la Eurasia Group.

Majoritatea aeronavelor sunt de transport și realimentare, avioanele de luptă având deseori datele de localizare dezactivate. Baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania a devenit un punct-cheie de sosire, cu peste 60 de avioane vizibile în imagini satelitare, inclusiv peste o duzină de F-35, destinate să atace apărarea aeriană adversă și să deschidă calea pentru alte aeronave.

Echipamente de supraveghere și avioane de recunoaștere, inclusiv din flota E-3G Sentry, au fost desfășurate în Europa și Orientul Mijlociu. Portavioanele USS Abraham Lincoln și USS Gerald R. Ford navighează în zonă, însoțite de distrugătoare cu rachete Tomahawk, similare celor folosite în iunie pentru lovituri asupra Iranului.

„Orice va decide administrația americană să facă cu Iranul, va fi un demers de amploare, dar rapid și cu risc minim de repercusiuni”, a subliniat Brew.

Avioane de vânătoare F-22 în Israel

Marți, 12 avioane F-22 Raptor, printre cele mai avansate din lume, au aterizat în Israel, parte a consolidării prezenței militare americane pe fondul posibilității unui atac asupra Iranului, scrie ynetnews.com. F-22 este un avion imbatabil în lupte aeriene, dar poate efectua și atacuri la sol, operațiuni de război electronic și misiuni de recunoaștere. Spre deosebire de F-35, nu a fost vândut niciodată altor armate din cauza legislației americane.

Portavionul Gerald R. Ford operează în continuare în estul Mediteranei și este așteptat să se alăture portavionului Abraham Lincoln.

Diplomație versus amenințări

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a reafirmat că diplomația este posibilă și că Iranul va reveni la negocieri la Geneva, insistând asupra unui acord „echitabil și rapid”. Președintele iranian Masoud Pezeshkian și adjunctul ministrului de externe Majid Takht-Ravanchi au avertizat însă că un atac american ar fi „un pariu extrem de riscant” și că întreaga regiune ar suferi consecințe grave.

În pofida escaladării militare, oficialii israelieni indică două semne că un atac imediat asupra Iranului este improbabil: o vizită planificată a președintelui Isaac Herzog în Etiopia și sosirea premierului indian Narendra Modi pentru două zile. În paralel, senatorul și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio urmează să informeze liderii Congresului despre situația din Iran.

În ciuda acestei tensiuni maxime, evaluarea predominantă rămâne că un atac este puțin probabil înainte de weekend, decât dacă Iranul acceptă în ultimul moment condițiile americane — scenariu considerat improbabil.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a reiterat că „prima opțiune a președintelui Trump este diplomația, dar, dacă este necesar, el este pregătit să folosească forța letală a armatei americane”.

