Avertismentul lansat de șeful spionilor ucraineni pentru Europa. „Până în 2030 va fi o realitate absolută”

Șeful serviciului de informații militare din Ucraina (HUR), Kirilo Budanov, a tras un semnal de alarmă cu privire la evoluțiile militare ale Rusiei și ce ar putea să însemne asta pentru Europa.

Armata rusă va primi zeci de milirde pentru reechipare completă, avertizează șeful serviciului ucrainean de informații militare HUR, Kirilo Budanov – nu doar din cauza Ucrainei, ci privește și mai departe spre vest, scrie publicația Blesk.

„Până în 2030 va fi o realitate absolută”, avertizează generalul ucrainean.

„În prezent, se pregătește un program de dezvoltare a armamentului la scară largă. Practic, este reechiparea Federației Ruse până în 2037”, a declarat Budanov într-un interviu pentru ApostrofTV. „Este cel mai amplu program de la anii 80 încoace.”

Investiții uriașe

Volumele vor fi astronomice. „Bugetul este estimat acum la aproximativ 1,2 trilioane de dolari doar pentru reechipare – nu este bugetul Ministerului Apărării, ci pur și simplu fonduri pentru programele de modernizare și reechipare”, a spus șeful HUR.

„Poate că nu își vor îndeplini planurile, nu complet. Dar când vorbim de 1,2 trilioane de dolari, chiar și 50% este o sumă uriașă.”

Ca referință, Fondul Monetar Internațional estimează în prezent că întregul produs intern brut (PIB) al Federației Ruse se ridică la aproximativ 2,2 trilioane de dolari.

Cu alte cuvinte, din toată valoarea creată în Rusia în următorii zece ani, cinci procente întregi ar merge către modernizarea armatei.

O amenințare nu doar pentru Ucraina

Rusia este considerată de șeful armatei o amenințare nu numai pentru propria țară, ci și pentru țările europene. „Nu acum. Mai aproape de anul 2030, va fi o realitate absolută”, a declarat Budanov.

„Are legătură cu modernizarea armatei ruse?”, a întrebat moderatorul.

„Are legătură cu planurile și visele lor”, planifică un atac „asupra Europei în general”, afirmă generalul.

Vladimir Putin a anunțat dezvoltarea a șase arme super-moderne în 2018, în special rachete imposibil de oprit de apărarea aeriană. În același timp, armata rusă a învățat din câmpul de luptă din Ucraina și știe ce au nevoie soldații în practică – de exemplu, drone relativ obișnuite.

Amenințarea nu constă doar în arme mai moderne – Vladimir Putin poate întări armata și cu mase de recruți, deși încă nu dorește să facă acest lucru. „În 2022, Federația Rusă a efectuat o mobilizare parțială. De atunci încearcă să facă tot posibilul pentru a evita o nouă mobilizare”, comentează generalul decorat, care comandă informațiile militare din 2020.

Scenariul mobilizării totale

Totuși, a spus el, Moscova ar putea ordona mobilizarea. „Din păcate, este o amenințare serioasă. Va fi dureros pentru Federația Rusă, dar este realist. Dacă vor merge pe calea mobilizării, vor putea să-și mărească brusc efectivele și să trimită și mai mulți în mașina de carne” decât fac acum.

În acest caz, va apărea un alt val de rezistență, dar nu va opri mecanismul. Societatea și armata rusă pot fi epuizate într-o anumită măsură de război – „războiul durează de 12 ani, din 2014”, a amintit Budanov despre anexarea Crimeei și operațiunile hibride ale Rusiei de sprijinire a separatiștilor din Donbas.

„În 12 ani, orice forță armată va fi epuizată într-un fel sau altul. Pe de altă parte, nimeni altcineva nu are experiența pe care o avem noi și ei în acest moment”, avertizează generalul.