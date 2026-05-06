Un pasager al vasului pe care a izbucnit epidemia de hantavirus va fi adus în Germania pentru testare. Un altul a ajuns în Elveția

O femeie de naționalitate germană care s-a aflat la bordul vasului de croazieră de lux unde a izbucnit un focar de hantavirus urmează să fie transportată miercuri la Spitalul Universitar din Düsseldorf - Germania pentru evaluări medicale, au anunțat reprezentanții unității sanitare, citați de Reuters și DPA.

Potrivit spitalului, femeia nu prezintă simptome, însă a fost în contact cu o persoană infectată, relateză cele două agenții, citate de Agerpres.

Pasagera va fi adusă din Țările de Jos cu o unitate specială de transport pentru pacienți cu risc ridicat, operată de serviciul de pompieri din Düsseldorf.

„Spitalizarea este doar preventivă pentru evaluare medicală”

Potrivit reprezentanților spitalului, pacienta va fi supusă unor examinări medicale și infecțioase preliminare, urmând să fie efectuate și teste de laborator virusologice suplimentare. Transportul și analizele preventive sunt programate pentru miercuri, 6 mai.

„Este o persoană de contact care nu prezintă indicii ale unei infectări cu hantavirus. Spitalizarea este doar preventivă pentru evaluare medicală”, a transmis Spitalul Universitar din Düsseldorf, potrivit DPA.

Amintim că trei pasageri aflaţi la bordul vasului Hondius - ancorat în largul Capului Verde după ce a traversat Oceanul Atlantic din Argentina cu circa 150 de pasageri la bord - au murit din cauza infectării cu hantavirus.

Un alt pasager a fost testat pozitiv după revenirea în Elveția.

Organizația Mondială a Sănătății a confirmat că trei persoane suspecte de infectare au fost evacuate de pe navă. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că acestea vor primi tratament în Țările de Jos.

Amintim că insulele Canare au respins decizia Guvernului spaniol de a transfera pe teritoriul lor nava de croazieră afectată focarul de hantavirus, în timp ce autoritățile sanitare coordonează o evacuare medicală din Capul Verde.

Autoritățile din Africa de Sud au detectat varianta andină, care este contagioasă de la om la om.