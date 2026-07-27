Austria vrea să prelungească serviciul militar obligatoriu la nouă luni

Guvernul Austriei a anunțat intenția de a extinde durata serviciului militar obligatoriu de la șase la nouă luni, în contextul schimbărilor de securitate produse în Europa după invazia rusă din Ucraina.

Decizia a fost convenită luni de partidele aflate la guvernare, după negocieri îndelungate, relatează dpa, citată de Agerpres.

Pentru modificarea legislației este însă necesară o majoritate de două treimi în Parlament, motiv pentru care coaliția aflată la putere va căuta sprijinul Partidului Libertății (FPO) și al Verzilor.

Planul Executivului prevede adăugarea a trei luni de pregătire obligatorie în rezervă la actualul serviciu militar de bază. Autoritățile estimează că noul sistem ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Într-o primă etapă, schimbările nu vor afecta serviciul civil alternativ, care are în prezent o durată de nouă luni. Guvernul a precizat că acesta ar putea fi prelungit voluntar cu două luni începând din 2027. Dacă obiectivele de recrutare nu vor fi atinse, prelungirea ar putea deveni obligatorie din 2028.

Măsura urmează recomandările formulate de o comisie de experți și este justificată de deteriorarea contextului de securitate european după invazia rusă în Ucraina, lansată în 2022.

Austria își menține statutul de stat neutru din punct de vedere militar și nu este membră a NATO.

Amintim că, în timp ce războiul din Ucraina continuă, în capitalele occidentale se discută tot mai intens despre acțiunile viitoare ale Kremlinului. Experții consultați de publicația franceză L'Express avertizează că, până la sfârșitul acestui deceniu, Moscova ar putea încerca o nouă escaladare pe continentul european.