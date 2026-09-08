 Austria interzice hijabul, burka și vălul islamic în școli, pe fondul dezbaterii privind libertatea religioasă | adevarul.ro
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Austria interzice hijabul, burka și vălul islamic în școli, pe fondul dezbaterii privind libertatea religioasă

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O nouă interdicție privind hijabul, burka și vălul islamic a intrat în vigoare într-un stat european, aplicându-se fetelor cu vârsta de până la 14 ani din școlile austriece.

Vălul islamic, interzis în scolile austriece
Vălul islamic, interzis în scolile austriece

Acoperămintele de cap „musulmane tradiționale” sunt acum interzise, vălul islamic fiind cosiderat de partidul conservator (ÖVP) drept „un simbol al opresiunii și un mijloc de control al fetelor încă din fragedă copilărie”. Țara este condusă în prezent de o coaliție tripartită, formată din social-democrați (SPÖ), liberalii Neos și ÖVP.

Cu toate acestea, criticii susțin că această politică „restrânge dreptul fundamental la libertatea religioasă”, potrivit BBC. Măsura vine după ce, în Marea Britanie, o petiție a cerut interzicerea vălurilor islamice în spațiile publice, inclusiv niqab, burka, cagule și măști de schi.

„Considerăm că acoperirea feței împiedică coeziunea socială, creează distanțare între comunități și descurajează integrarea. Considerăm că aceasta subminează valorile britanice ale deschiderii și interacțiunii, reprezentând totodată riscuri de securitate.” Petiția online a strâns 71.144 de semnături, dar guvernul a respins-o. Oficialii au declarat că „nu face parte din politica guvernului să interzică burka sau alte mijloace de acoperire a feței în spațiul public.” Aceștia au continuat: „Marea Britanie are o tradiție mândră de toleranță religioasă în cadrul legii. Guvernul se angajează să creeze o societate puternică și integrată, în care ura și prejudecățile nu sunt tolerate și în care toți oamenii sunt liberi să-și exprime identitatea religioasă fără teama că acest lucru va duce la hărțuire, discriminare sau atacuri.

Recunoaștem contribuția uriașă a persoanelor credincioase la viața publică, atât la nivel local, cât și național, și ne angajăm să o celebrăm și să o promovăm.

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