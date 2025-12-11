Austria interzice purtarea vălului islamic în școli de către fetele sub 14 ani, în ciuda criticilor privind stigmatizarea comunității musulmane

Parlamentul Austriei a adoptat joi, cu o majoritate covârșitoare, o lege care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele cu vârsta sub 14 ani. Decizia a stârnit dezbateri aprinse: unii spun că ar adânci diviziunile sociale și ar stigmatiza comunitatea musulmană. Există, totodată, riscul ca legea să fie declarată neconstituțională.

Măsura a fost propusă de guvernul conservator instalat în martie, după ce partidul de extremă dreapta a câștigat alegerile dar nu a reușit să formeze o majoritate. Legea ar trebui să intre în vigoare în septembrie 2026, odată cu noul an școlar.

Până atunci, în februarie va începe o perioadă de informare pentru profesori, părinți și elevi. Familiile care nu respectă legea riscă amenzi de până la 800 de euro pentru abateri repetate.

Yannick Shetty, liderul deputaților liberalilor din partidul Neos – formațiunea cea mai mică din coaliția de guvernare – a susținut interdicția în fața Parlamentului.

„Nu este vorba despre limitarea libertății, ci despre protejarea libertății fetelor până la 14 ani. Vălul nu este doar o piesă vestimentară. În cazul minorilor, acesta servește pentru a le feri de privirea masculină și sexualizează fetele”, a declarat acesta, potrivit The Guardian.

Este a doua oară când un guvern condus de Partidul Popular (ÖVP) introduce o astfel de interdicție. În 2019, coaliția cu extrema dreaptă a introdus o interdicție privind purtarea vălului islamic pentru fetele sub 10 ani. Legislația a fost ulterior anulată de Curtea Constituțională a țării, care a descris-o ca fiind discriminatorie, întrucât viza în mod specific musulmanii.

Autoritățile susțin că de această dată au încercat să formuleze legea astfel încât să treacă testul constituțional, însă recunosc că nu există garanții.

Singurul partid care a votat împotriva proiectului a fost formațiunea Verzilor din opoziție, care consideră legea neconstituțională.

Organizațiile pentru drepturile omului au criticat măsura. Amnesty International avertizează că interdicția „nu va împuternici fetele, dimpotrivă, va alimenta climatul rasist deja existent împotriva musulmanilor”. Comunitatea Islamică din Austria (IGGÖ) afirmă că legea va duce la „stigmatizarea și marginalizarea” copiilor afectați. „Aceasta este politică simbolică făcută pe spatele celor vizați”, a transmis IGGÖ.

Angelika Atzinger, reprezentantă a organizației Amazone pentru drepturile femeilor, spune că legea transmite fetelor mesajul că „alții au dreptul să decidă asupra corpului lor, iar acest lucru este considerat firesc”.

Unii experți atrag atenția și asupra contextului economic. Farid Hafez, cercetător la Georgetown University, susține că subiectul hijabului este folosit pentru a abate atenția publicului de la problemele economice acute ale țării, precum deficitul bugetar de 4,7% din PIB. „Le transmite copiilor musulmani mesajul că identitatea și credința lor nu sunt binevenite în societatea austriacă. Aceasta nu este o lege pentru protejarea copiilor, ci un instrument de excludere, care normalizează islamofobia în politica mainstream”, a spus acesta.