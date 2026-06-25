Anunț important pentru românii care merg în Grecia sau pe litoralul bulgăresc. Bulgaria pregătește majorarea cu 30% a tarifelor pentru viniete

Șoferii din Bulgaria ar putea plăti taxe mai mari pentru utilizarea drumurilor începând cu 1 august, potrivit unui proiect de hotărâre aflat în consultare publică. Propunerea prevede o majorare cu 30% a tarifelor pentru vinietele destinate vehiculelor de până la 3,5 tone.

Novinite scrie că, dacă proiectul va fi aprobat, vinieta electronică anuală va crește de la 49,60 euro la 64,50 euro.

Cu toate acestea, Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice susține că varianta anuală va continua să fie cea mai avantajoasă pentru șoferii care folosesc frecvent rețeaua rutieră națională.

Vinieta trimestrială va crește de la 27,61 euro la 35,90 euro, iar cea lunară va costa 19,90 euro, față de 15,34 euro în prezent.

Se vor scumpi și vinietele pe termen scurt. Vinieta săptămânală va crește de la 7,67 euro la 10 euro, vinieta de weekend de la 5,11 euro la 6,60 euro, iar vinieta de o zi de la 4,09 euro la 5,30 euro.

Modificările vizează și sancțiunile pentru șoferii care circulă fără o vinietă valabilă. Taxa compensatorie pentru vehiculele de până la 3,5 tone va crește cu 30%, de la 35,79 euro la 46,50 euro, dacă este achitată în termenul prevăzut.

Potrivit autorităților bulgare, majorarea tarifelor va aduce peste 20 de milioane de euro în plus la buget în 2026 și peste 48 de milioane de euro anual ulterior. Fondurile vor fi folosite pentru modernizarea infrastructurii rutiere și a sistemului național de taxare.

Ministerul susține că starea precară a infrastructurii rutiere reprezintă unul dintre principalele motive pentru majorarea tarifelor.

Evaluările tehnice arată că peste 35% din drumurile de clasa a II-a și a III-a din Bulgaria, adică mai mult de 7.000 de kilometri, sunt într-o stare nesatisfăcătoare sau chiar foarte proastă. Oficialii spun că veniturile actuale permit doar reparații de urgență și lucrări de întreținere curentă, în timp ce proiectele ample de reabilitare sunt amânate.

Autoritățile susțin că majorarea este necesară pentru a respecta noile cerințe ale UE privind siguranța rutieră și pentru a finanța modernizarea infrastructurii.

Alegerea lunii august urmărește ca o parte importantă din costuri să fie suportată de șoferii aflați în tranzit, iar veniturile suplimentare să contribuie la întreținerea drumurilor pe timpul iernii. Este prima majorare a tarifelor pentru viniete de la introducerea sistemului electronic, în 2019.