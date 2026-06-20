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Ce se întâmplă dacă nu plătești o amendă rutieră primită în Bulgaria. Sancțiunile care îi pot urmări pe șoferii români

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Mii de români circulă zilnic, pe șoselele și autostrăzile din Bulgaria, în drum spre Grecia, litoralul bulgăresc sau Turcia. Cei sancționați pentru încălcarea legislației rutiere riscă să fie urmăriți de amenzi și după revenirea în țară.

Podul peste Dunăre. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Podul peste Dunăre de la Calafat este o poară spre Bulgaria. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Călătoriile pe șoselele și autostrăzile din Bulgaria au oferit adesea motive de nemulțumire românilor.

Întorși din vacanțele din Grecia sau de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, mulți dintre ei s-au plâns de starea unor drumuri din țara vecină, pe unele porțiuni mai rea decât cea a autostrăzilor românești, de indisciplina unor șoferi bulgari ori de costul vinietei electronice. Pentru cei prinși însă de radare, călătoria a oferit și alte neplăceri.

Amenzile rutiere în Bulgaria pot ajunge la câteva sute de euro și nu se anulează automat după revenirea în România.

Amenzile îi pot urmări pe șoferi și în România

Mulți români susțin că s-au trezit cu amenzi pentru viteză în Bulgaria din 2022, 2023 sau chiar mai devreme, primite prin poștă după câțiva ani. Unii au relatat că sancțiunile au fost aplicate în urma imaginilor surprinse de camere fixe, iar alții au spus că au aflat despre ele abia la revenirea în Bulgaria.

Într-o discuție publicată pe platforma Reddit, un șofer a susținut că a primit înștiințarea abia în 2025, pentru o abatere din iulie 2022, deși între timp își schimbase numele și vânduse mașina.

„Am primit și eu o amendă din Bulgaria tot din 2022, 20 km/h peste limita admisă”, a relatat un alt utilizator.

Un alt șofer a scris că a primit o sancțiune pentru o depășire de viteză surprinsă de o cameră fixă, în apropiere de Sofia.

„104 km/h în zonă cu max 80 km/h”, a scris acesta. El a adăugat că procesul-verbal era de 100 de leva, însă a achitat 70 de leva în termenul indicat în document.

În aceeași discuție, un utilizator a relatat că a primit trei amenzi în Bulgaria, în perioade diferite, prima fiind din 2023, iar altul a menționat o sancțiune de 600 de leva pentru depășirea vitezei.

„Nu se prescriu amenzile în Bulgaria. Pot să te caute și după 20 de ani”, a comentat, în glumă, un alt participant la discuție.

Care sunt urmările pentru cei ce nu plătesc amenzile din Bulgaria

Unele sancțiuni emise în Bulgaria pot ajunge prin poștă la șoferii români după o perioadă lungă de timp. Potrivit Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului Uniunii Europene, privind recunoașterea reciprocă a sancțiunilor financiare, autoritățile unui stat membru pot transmite o decizie de sancționare către instituțiile competente din alt stat membru, pentru recunoaștere și executare.

„Această decizie-cadru ar trebui să acopere și sancțiunile financiare aplicate pentru încălcări ale regulilor de circulație rutieră”, se arată în documentul european.

În principiu, o amendă aplicată în Bulgaria poate fi transmisă autorităților române competente, care pot recunoaște decizia și pot lua măsurile necesare pentru executarea acesteia. Procedura nu este însă automată în orice situație, iar legislația europeană prevede mai multe motive pentru care un stat poate refuza recunoașterea sau executarea unei sancțiuni.

Unul dintre ele se referă la valoarea amenzii. Decizia-cadru prevede că executarea poate fi refuzată atunci când sancțiunea financiară este mai mică de 70 de euro sau echivalentul acestei sume.

Pragul de 70 de euro nu înseamnă însă că o amendă mai mică este anulată ori poate fi ignorată. El reprezintă doar unul dintre motivele pentru care autoritățile române pot refuza procedura de recunoaștere și executare transfrontalieră. Sancțiunea poate rămâne în evidențele autorităților bulgare, iar șoferul trebuie să verifice cu atenție documentul primit, termenul de plată și procedura de contestare.

Unde se plătesc amenzile primite în Bulgaria

Șoferii români opriți și sancționați în trafic în Bulgaria pot fi obligați să achite amenda pe loc. Ministerul Afacerilor Externe a informat, în noiembrie 2025, că autoritățile bulgare au modificat legislația rutieră prin introducerea obligativității plății imediate a amenzilor pentru conducătorii auto care nu au domiciliul în Bulgaria, inclusiv cetățenii români.

„Plata contravenției se va achita pe loc prin card bancar, autospecialele poliției fiind dotate cu aparat de tip POS sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliţie îl va conduce pe conducătorul auto amendat”, arată MAE.

Amenda nu poate fi plătită în numerar. Refuzul achitării poate duce la reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare, printr-un ordin emis de polițistul constatator, valabil cel mult trei luni. Documentele pot fi restituite mai devreme după plata sancțiunii.

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Obligația plății pe loc se aplică șoferilor opriți și sancționați direct de poliția bulgară. Dacă abaterea este constatată de camere fixe, radare automate sau sisteme de măsurare a vitezei medii, proprietarul mașinii poate primi ulterior o amendă electronică.

Ministerul de Interne din Bulgaria are o secțiune dedicată șoferilor străini, inclusiv celor aflați în tranzit, în care explică modalitățile de achitare a sancțiunilor rutiere. Poliția Rutieră bulgară precizează că amenzile aplicate în baza Legii circulației rutiere pot lua forma unui act sancționator, a unui proces-verbal sau a unei amenzi electronice.

Șoferii străini pot achita amenzile prin terminale POS, transfer bancar, transfer poștal, internet banking, ghișee de transfer de bani sau terminale de plată în numerar. Poliția bulgară arată că terminale POS există în 259 de structuri ale Ministerului de Interne, dintre care 27 se află în puncte de frontieră, la Vidin – Podul Dunării 2, Ruse – Podul Dunării, Silistra, Kapitan Andreevo, Kulata-Promachonas și Kalotina.

„Terminalele POS acceptă carduri bancare bulgărești și străine, inclusiv Revolut”, precizează instituția. Totuși, unele plăți pot fi refuzate de banca emitentă a cardului, în funcție de restricțiile aplicate pentru tranzacții externe ori pentru anumite tipuri de comercianți.

Pentru plățile efectuate din străinătate, în valută, transferul trebuie să acopere integral valoarea amenzii. Poliția Rutieră bulgară avertizează că o amendă nu este considerată achitată complet dacă suma ajunsă în cont este mai mică decât cuantumul datorat, din cauza comisioanelor sau a conversiei valutare.

Transferurile în valută nu sunt înregistrate automat în sistem, ci sunt procesate manual. În ordinul de plată trebuie trecute seria și numărul documentului pentru care se face plata, precum și numele persoanei sancționate, exact cum apar în actul primit.

Cât este amenda pentru viteză în Bulgaria

După trecerea Bulgariei la euro, de la 1 ianuarie 2026, sancțiunile prevăzute în legislația rutieră, formulate inițial în leva, se calculează la cursul fix de 1 euro pentru 1,95583 leva.

Ministerul Afacerilor Externe arată că limitele generale de viteză pentru autoturisme sunt de 50 km/h în localități, 90 km/h în afara localităților și 140 km/h pe autostrăzi, atunci când indicatoarele nu stabilesc alte restricții. Pe unele drumuri expres, limita este de 120 km/h.

Pentru depășiri de până la 10 km/h, amenda este echivalentul a aproximativ 10 euro. Pentru depășiri de 11–20 km/h, sancțiunea este de circa 26 de euro, iar pentru 21–30 km/h peste limită, de aproximativ 51 de euro.

În localități, depășirea vitezei cu 31–40 km/h este sancționată cu circa 205 euro, iar depășirea cu 41–50 km/h poate atrage o amendă de aproximativ 307 euro. Pentru mai mult de 50 km/h peste limită în localitate, sancțiunea este de circa 358 euro, la care se adaugă aproximativ 26 de euro pentru fiecare 5 km/h suplimentari. Pentru această abatere poate fi dispusă și suspendarea dreptului de a conduce timp de trei luni.

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În afara localităților, depășirea vitezei cu 31–40 km/h este sancționată cu aproximativ 153 euro, iar pentru 41–50 km/h amenda ajunge la circa 205 euro. Pentru depășirea cu peste 50 km/h, sancțiunea este de aproximativ 307 euro, plus circa 26 euro pentru fiecare 5 km/h suplimentari. Pentru această abatere poate fi aplicată și suspendarea permisului pentru două luni.

„Sancțiunile pentru depășirea vitezei se aplică și în cazul controlului vitezei medii”, arată informațiile publicate după introducerea folosirii camerelor din sistemul de taxare pentru constatarea unor abateri.

Amenda primită trebuie verificată și poate contestată în termen dacă există motive și plătită numai prin canalele oficiale indicate în actul de sancționare.

Recomandările MAE pentru șoferii români care ajung în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe recomandă șoferilor români care circulă în Bulgaria să aibă asupra lor permisul de conducere românesc valabil, certificatul de înmatriculare și documentele necesare pentru autoturism.

MAE amintește că folosirea telefonului mobil la volan este interzisă, centura de siguranță este obligatorie pentru pasagerii din față și din spate, iar mașina trebuie echipată cu triunghi reflectorizant, extinctor, trusă de prim ajutor și vestă reflectorizantă.

MAE precizează că folosirea fazei scurte este obligatorie pe drumurile publice pe întreaga durată a deplasării. De asemenea, utilizarea aparatelor antiradar nu este permisă în Bulgaria și poate fi sancționată cu amendă.

„În cazul în care vă este reţinut permisul de conducere, la solicitarea agentului constatator, aveţi obligaţia de a îl însoți la secţia de poliție, unde veţi lua act de condiţiile în care veţi putea reintra în posesia permisului de conducere, precum şi de cuantumul amenzii”, arată Ministerul Afacerilor Externe.

Instituția precizează că amenda poate fi achitată la sediul secției de poliție, dacă aceasta are terminal POS, sau la cea mai apropiată bancă ori sucursală bancară. Permisul reținut este transmis ulterior autorităților române pe canale diplomatice.

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