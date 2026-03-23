Video Atacul asupra ambulanțelor unui serviciu de voluntari din Londra, surprins de camerele de supraveghere. Atacul a fost revendicat

O rețea militantă afiliată Iranului a revendicat responsabilitatea pentru un atac produs în zorii zilei de luni în nordul Londrei, în urma căruia mai multe ambulanțe ale comunității evreiești au fost distruse, cel mai recent incident dintr-o serie de atacuri antisemite în Europa, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, relatează Iran International.

Potrivit Serviciului de monitorizare SITE Intelligence, un grup care se autointitulează Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (The Islamic Movement of the People of the Right Hand) a revendicat atacul din apropierea unei sinagogi din cartierul Golders Green. Potrivit SITE, același grup ar fi fost implicat acte similare de incendiere recente în Belgia și Olanda.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a condamnat incidentul, descriindu-l drept „un atac antisemit profund șocant”. „Gândurile mele se îndreaptă către comunitatea evreiască care se trezește în această dimineață cu această veste îngrozitoare. Antisemitismul nu își are locul în societatea noastră.”

Poliția Metropolitană a transmis că atacul a avut loc la scurt timp după ora 01:30 GMT, când patru ambulanțe operate de serviciul voluntar de urgență Hatzola au fost incendiate. Flăcările au provocat explozii ale cilindrilor de gaz aflați în interiorul vehiculelor, avariind clădirile rezidențiale din apropiere.

Deși nu au fost raportate victime, zeci de locuitori au fost evacuați preventiv după ce geamurile unui bloc din apropiere au fost sparte de suflul exploziilor.

Poliția a lansat o amplă operațiune de căutare și analizează imaginile de pe camerele de supraveghere, care ar arăta trei suspecți apropiindu-se de vehicule înainte de izbucnirea incendiului.

Echipele de stingere a focului au intervenit cu șase autospeciale și aproximativ 40 de pompieri, reușind să aducă incendiul sub control la scurt timp după ora 03:00 GMT.

Liderii religioși și oficialii au condamnat atacul care a vizat un serviciu medical de urgență administrat de voluntari. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anunțat că patrulele de poliție vor fi sporite în zonă.

Ambasada Israelului în Regatul Unit a cerut să fie luate măsuri în urma atacului. „Destul! Este necesară o anchetă amănunțită și acțiuni hotărâte pentru a pune capăt acestui climat de intimidare înainte ca situația să escaladeze.”

Atacul are loc pe fondul creșterii incidentelor antisemite în Marea Britanie și la nivel global după atacul Hamas din octombrie 2023 asupra Israelului și războiul din Gaza. Autoritățile britanice au raportat o creștere constantă a acestor cazuri, inclusiv un atac mortal asupra unei sinagogi din Manchester în 2025.

La începutul acestei luni, Starmer a declarat că guvernul va intensifica cooperarea cu organizațiile evreiești și musulmane pentru a consolida securitatea în jurul locurilor de cult și al altor obiective sensibile ale comunității.

Ancheta privind atacul este în desfășurare

Poliția a declarat într-un comunicat că „actul de incendiere este tratat ca o infracțiune de ură antisemită”, relatează AFP.

Poliția antiterorism conduce ancheta, însă nu s-a confirmat cu certitudine un atac terorist. Revendicarea online a grupului este în curs de verificare.

„Stabilirea autenticității și acurateței acestei revendicări va fi o prioritate pentru echipa de investigație”, a declarat comisarul-șef Luke Williams reporterilor la fața locului.

El a adăugat că poliția „caută trei suspecți în această fază preliminară a anchetei. Imaginile CCTV par să arate trei persoane cu glugi turnând un lichid asupra vehiculelor înainte de a le incendia și de a fugi”.

Până în prezent nu au fost efectuate arestări, iar poliția a făcut apel la populație să ofere orice fel de informații relevante.

Serviciul Hatzalah fost înființat în 1979 și este operat de voluntari, oferind transport medical gratuit și intervenție în caz de urgență persoanelor care locuiesc în nordul Londrei.

Secretarul britanic al sănătății, Wes Streeting, a anunțat că guvernul va înlocui cele patru ambulanțe distruse.