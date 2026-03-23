Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Atacul asupra ambulanțelor unui serviciu de voluntari din Londra, surprins de camerele de supraveghere. Atacul a fost revendicat

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

O rețea militantă afiliată Iranului a revendicat responsabilitatea pentru un atac produs în zorii zilei de luni în nordul Londrei, în urma căruia mai multe ambulanțe ale comunității evreiești au fost distruse, cel mai recent incident dintr-o serie de atacuri antisemite în Europa, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, relatează Iran International.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Potrivit Serviciului de monitorizare SITE Intelligence, un grup care se autointitulează  Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (The Islamic Movement of the People of the Right Hand) a revendicat atacul din apropierea unei sinagogi din cartierul Golders Green. Potrivit SITE, același grup ar fi fost implicat acte similare de incendiere recente în Belgia și Olanda.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a condamnat incidentul, descriindu-l drept „un atac antisemit profund șocant”. „Gândurile mele se îndreaptă către comunitatea evreiască care se trezește în această dimineață cu această veste îngrozitoare. Antisemitismul nu își are locul în societatea noastră.”

Poliția Metropolitană a transmis că atacul a avut loc la scurt timp după ora 01:30 GMT, când patru ambulanțe operate de serviciul voluntar de urgență Hatzola au fost incendiate. Flăcările au provocat explozii ale cilindrilor de gaz aflați în interiorul vehiculelor, avariind clădirile rezidențiale din apropiere.

Deși nu au fost raportate victime, zeci de locuitori au fost evacuați preventiv după ce geamurile unui bloc din apropiere au fost sparte de suflul exploziilor.

Poliția a lansat o amplă operațiune de căutare și analizează imaginile de pe camerele de supraveghere, care ar arăta trei suspecți apropiindu-se de vehicule înainte de izbucnirea incendiului. 

Echipele de stingere a focului au intervenit cu șase autospeciale și aproximativ 40 de pompieri, reușind să aducă incendiul sub control la scurt timp după ora 03:00 GMT.

Liderii religioși și oficialii au condamnat atacul care a vizat un serviciu medical de urgență administrat de voluntari. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anunțat că patrulele de poliție vor fi sporite în zonă.

Ambasada Israelului în Regatul Unit a cerut să fie luate măsuri în urma atacului. „Destul! Este necesară o anchetă amănunțită și acțiuni hotărâte pentru a pune capăt acestui climat de intimidare înainte ca situația să escaladeze.”

Atacul are loc pe fondul creșterii incidentelor antisemite în Marea Britanie și la nivel global după atacul Hamas din octombrie 2023 asupra Israelului și războiul din Gaza. Autoritățile britanice au raportat o creștere constantă a acestor cazuri, inclusiv un atac mortal asupra unei sinagogi din Manchester în 2025.

La începutul acestei luni, Starmer a declarat că guvernul va intensifica cooperarea cu organizațiile evreiești și musulmane pentru a consolida securitatea în jurul locurilor de cult și al altor obiective sensibile ale comunității.

Ancheta privind atacul este în desfășurare

Poliția a declarat într-un comunicat că „actul de incendiere este tratat ca o infracțiune de ură antisemită”, relatează AFP.

Poliția antiterorism conduce ancheta, însă nu s-a confirmat cu certitudine un atac terorist. Revendicarea online a grupului este în curs de verificare.

„Stabilirea autenticității și acurateței acestei revendicări va fi o prioritate pentru echipa de investigație”, a declarat comisarul-șef Luke Williams reporterilor la fața locului.

El a adăugat că poliția „caută trei suspecți în această fază preliminară a anchetei. Imaginile CCTV par să arate trei persoane cu glugi turnând un lichid asupra vehiculelor înainte de a le incendia și de a fugi”.

Până în prezent nu au fost efectuate arestări, iar poliția a făcut apel la populație să ofere orice fel de informații relevante.

Serviciul Hatzalah fost înființat în 1979 și este operat de voluntari, oferind transport medical gratuit și intervenție în caz de urgență persoanelor care locuiesc în nordul Londrei.

Secretarul britanic al sănătății, Wes Streeting, a anunțat că guvernul va înlocui cele patru ambulanțe distruse.

Top articole

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 9 km în București. Șoferul a crezut ca este o glumă
gandul.ro
image
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Bolnavii sunt frați care au călătorit în Africa
mediafax.ro
image
Turcia sau România? Umit Akdag a ales, chiar înainte de baraj: „Sunt șanse mari!”
fanatik.ro
image
John Foreman, fost atașat militar al Marii Britanii la Moscova și Kiev: „Probabil, Putin a crezut din nou că a venit Crăciunul mai devreme”
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
La un an și jumătate de la ”prima apariție publică a lui Michael Schumacher după accident”, s-a aflat adevărul!
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Se impune plafon pentru plățile cash! Care este suma maximă pe care o poţi folosi cu bani în mână
playtech.ro
image
Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult decât dublu!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce tragedie: o jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit în propria casă
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Un copil, în vârstă de 5 ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din București. Unde se afla mama acestuia în momentul incidentului
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Sorin Brotnei, distracție pe timp de zi la terasă! Akcentul, pus pe voie bună și alcool în sticle mici FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
image
Cornulețe fragede cu apă minerală. Rețeta simplă cu gem, perfectă pentru Postul Paștelui
click.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
image
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului