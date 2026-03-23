Video Exploziii la Londra: mai multe ambulanțe au fost incendiate într-un cartier evreiesc. Trei persoane mascate surprinse în timp ce dau foc

Un incident grav, investigat ca posibil atac antisemit, a avut loc în noaptea de duminică spre luni în cartierul Golders Green din Londra, unde mai multe ambulanțe aparținând unei organizații evreiești de intervenție au fost incendiate.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și difuzate de CNN, trei persoane mascate s-au apropiat de o ambulanță a organizației Hatzola Northwest și i-au dat foc.

Înregistrarea video este marcată la ora 1:36 dimineața, iar locația indicată este în apropierea sinagogii Machzikei Hadath.

Președintele organizației, Shloimie Richman, a confirmat că nu mai puțin de patru ambulanțe au fost distruse în incendiu, subliniind că acestea au fost „țintite în mod deliberat într-un atac de tip incendiere”.

„Avem motive serioase să credem că este un atac direct asupra comunității evreiești”, a declarat acesta pentru CNN.

Consilierul local Dean Cohen, care a fost printre primii ajunși la fața locului, a descris scena drept „absolut șocantă”.

„Faptul că au fost vizate vehicule care salvează vieți, staționate în parcarea unei sinagogi, este deosebit de înfiorător și va trimite unde de șoc în comunitatea noastră, într-un moment în care există deja temeri crescute legate de antisemitism în Marea Britanie. Este mai mult decât timpul ca autoritățile să se trezească și să facă mai mult pentru a combate această ură scăpată de sub control”, a spus acesta.

Hatzola este un serviciu de voluntariat care oferă ajutor medical de urgență atât evreilor, cât și neevreilor.

Martorii au relatat momente de panică. O localnică a spus că a auzit „mai multe explozii începând cu ora 2:00 dimineața”.

Imagini filmate de aceasta arată o explozie puternică, urmată de flăcări și un nor dens de fum ridicându-se pe cer.

Golders Green este cunoscut ca unul dintre principalele centre ale comunității evreiești din Londra, cu numeroase sinagogi, școli religioase și restaurante kosher.

Cartierul face parte din districtul Barnet, care, conform recensământului din 2021, are cea mai mare proporție de populație evreiască dintr-o zonă metropolitană din Anglia.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția nu a anunțat încă eventuali suspecți sau rețineri.