Video Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă de foraj din Marea Neagră în timpul unui atac rusesc

Imagini spectaculoase, apărute recent în spațiul online, surprind un moment-limită trăit de șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov. Acesta este filmat în timp ce sare în mare de pe o platformă de foraj din Marea Neagră, în plin atac cu drone al forțelor ruse.

Potrivit informațiilor vehiculate, incidentul ar fi avut loc în august 2025, în timpul unei vizite operative a unei echipe a serviciului de informații militare ucrainean pe una dintre așa-numitele „turnuri ale lui Boiko” — infrastructuri de extracție a gazelor aflate în larg. Platforma vizată, cunoscută sub numele de „Crimeea-1”, s-a aflat brusc sub foc, după ce prezența militarilor ucraineni ar fi fost detectată de partea rusă.

Atacul cu drone ar fi schimbat radical situația din teren. Surprinși în plină misiune, membrii echipei au fost nevoiți să evacueze în grabă. În imaginile apărute, Budanov și alți militari sar de la înălțime direct în apă, într-o încercare de a se salva și de a părăsi zona vizată de lovituri.

Conform acelorași surse, rușii ar fi observat mișcarea mai multor ambarcațiuni în apropierea platformelor și au declanșat atacul tocmai în momentul în care forțele ucrainene se aflau deja pe instalație. Abia ulterior, odată cu publicarea înregistrărilor, au ieșit la iveală detaliile acestui episod tensionat.

Nu este pentru prima dată când numele lui Budanov este asociat cu astfel de misiuni riscante. În 2025, acesta a inspectat pozițiile defensive de pe obiectivele recucerite de Ucraina în Marea Neagră, inclusiv Insula Șerpilor și platformele de foraj disputate. Atunci, oficialul a evaluat capacitățile de apărare și a discutat direct cu militarii implicați în operațiuni.

Într-un alt episod, relatat în toamna aceluiași an, autoritățile ucrainene au respins informațiile difuzate de partea rusă privind distrugerea unui presupus ambarcațiuni ucrainene. Marina ucraineană a susținut contrariul: că ar fi fost, de fapt, lovite poziții rusești de elită aflate pe o altă platformă, fiind distruse inclusiv echipamente de recunoaștere și un sistem antitanc.

Imaginile cu saltul în mare vin acum să completeze tabloul unui război purtat nu doar cu arme, ci și cu riscuri asumate direct, în prima linie, de cei care coordonează aceste operațiuni.