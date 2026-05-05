Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Atac de amploare în Rusia. Ucraina ar fi lovit o unitate de producție a componentelor pentru drone Shahed și rachete Iskander, precum și o rafinărie

Într-o desfășurare de forțe care pare să marcheze o nouă etapă în dinamica războiului, Ucraina a lansat, în noaptea de 5 mai, un atac de amploare asupra mai multor regiuni din Rusia, vizând obiective esențiale ale complexului militar-industrial, potrivit unor relatări apărute pe canale rusești de Telegram.

Rafinărie rusească în flăcări/FOTO:X

Imagini și înregistrări distribuite pe rețelele sociale de localnici surprind un incendiu de proporții la uzina JSC VNIIR-Progress din Ceboksari, în Republica Ciuvașă — un institut de stat implicat în producția de componente pentru armament de înaltă precizie utilizat de Moscova în atacurile asupra Ucrainei.

Explozile au fost semnalate la scurt timp după declanșarea unei alerte aeriene privind o posibilă amenințare cu rachete. Surse neoficiale susțin că instalația ar fi fost lovită de o rachetă ucraineană de tip FP-5 Flamingo. Ulterior, în jurul orei 7:30 dimineața, drone ucrainene ar fi revenit și ar fi atacat din nou același obiectiv.

Guvernatorul local, Oleg Nikolaiev, a declarat că o persoană a fost rănită în urma atacului.

Potrivit Statului Major al Ucrainei, institutul — situat la aproximativ 1.200 de kilometri de graniță — dezvoltă inclusiv sisteme de război electronic, precum antenele Kometa, folosite pentru bruiajul semnalelor satelitare, radio și radar. Aceste tehnologii sunt integrate în dronele Shahed, rachetele de croazieră Iskander-K și bombele aeriene ghidate — toate utilizate de Rusia împotriva țintelor civile și militare din Ucraina.

În cursul dimineții, armata ucraineană ar fi lovit și rafinăria de petrol din Kirishi (KINEF), una dintre cele mai mari din Rusia. Inițial, guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksander Drozdenko, a menționat un atac într-o zonă industrială nedefinită, revenind ulterior cu precizarea că rafinăria a fost ținta principală.

Atacurile fac parte dintr-o acțiune mai amplă

Datele sistemului de monitorizare a incendiilor al NASA (FIRMS) par să confirme producerea mai multor focare în zona rafinăriei, iar imagini apărute ulterior indică degajări consistente de fum.

Rafinăria din Kirishi are o capacitate anuală de procesare de circa 20–21 de milioane de tone de țiței și asigură peste 6% din producția totală de produse petroliere rafinate a Rusiei, inclusiv combustibil pentru forțele armate. Oficialul rus a mai susținut că 29 de drone ar fi fost doborâte deasupra regiunii Leningrad.

Publicația The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica independent aceste informații.

Atât institutul din Ceboksari, cât și rafinăria din Kirishi au mai fost ținte ale unor atacuri ucrainene în trecut.

Ofensiva ar face parte dintr-o acțiune mai amplă, cu explozii raportate inclusiv în Crimeea ocupată, precum și în orașele Voronej și Kazan. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că cinci drone au fost interceptate în apropierea capitalei.

Ministerul rus al Apărării a declarat că, în total, 289 de drone ar fi fost doborâte în diverse regiuni ale țării. În paralel, cel puțin 18 aeroporturi au suspendat temporar zborurile, în contextul alertelor aeriene extinse până la 2.000 de kilometri de granița cu Ucraina.

De partea cealaltă, armata ucraineană nu a oferit încă o reacție oficială, iar amploarea exactă a pagubelor rămâne neclară.

Ucraina a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra infrastructurii militare și industriale ruse. Racheta Flamingo, produsă de compania controversată Fire Point, a fost utilizată sporadic de la prezentarea sa, în vara trecută, însă frecvența folosirii ar fi crescut după noiembrie 2025. Președintele Volodimir Zelenski a descris-o anterior drept „cea mai de succes rachetă” a Ucrainei, aceasta fiind echipată cu un focos de 1.000 kg și având o rază de acțiune de aproximativ 3.000 km.

Cel mai recent atac vine la doar o zi după ce o dronă ucraineană a lovit un bloc rezidențial din Moscova, la circa șapte kilometri de Kremlin — unul dintre cele mai adânci atacuri în zona urbană centrală de la începutul invaziei pe scară largă.

Contextul este cu atât mai tensionat cu cât incidentul are loc cu mai puțin de o săptămână înainte de parada militară din 9 mai, Ziua Victoriei, un moment simbolic major pentru Federația Rusă.

