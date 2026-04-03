Atac într-un tren cu turiști în Germania: un tânăr de 20 de ani a detonat explozibili și a amenințat pasagerii. 12 persoane rănite

Un incident șocant a avut loc pe linia de mare viteză Köln (Colonia)-Frankfurt am Main, când un tânăr în vârstă de 20 de ani a detonat dispozitive pirotehnice și a amenințat cu un atac într-un tren ICE, potrivit autorităților germane.

Doisprezece pasageri au suferit răni, în timp ce alți călători au fost speriați de explozia dispozitivelor pirotehnice.

Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 20:55, când trenul ICE 19 se îndrepta spre Frankfurt. Martorii au raportat că suspectul a detonat petarde airsoft, apoi s-a retras într-o toaletă a trenului, unde a fost încuiat de un pasager până la sosirea garniturii în stația Siegburg/Bonn.

Bărbatul purta, de asemenea, un cuțit în rucsac, au confirmat poliția federală și autoritățile locale. Motivele sale rămân în curs de investigare, scrie diezeit.

Poliția a intervenit imediat cu echipe puternic înarmate, iar trenul a fost evacuat.

Aproximativ 150 de pasageri, mulți dintre ei turiști, au fost nevoiți să coboare și au primit îngrijiri temporare de la pompieri și echipaje de urgență. Trenul va fi inspectat complet ca măsură de precauție și a rămas pe peron pe durata verificărilor.

Din cauza operațiunii poliției, linia de tren dintre Hennef (Sieg) și Troisdorf a fost închisă temporar, ceea ce a provocat întârzieri de până la trei ore pentru trenurile de mare viteză și redirecționări ale altor garnituri, cu întârzieri suplimentare de până la 90 de minute.

De asemenea, au fost afectate trenurile expres regionale și liniile S-Bahn din Köln. Închiderea a fost ridicată după miezul nopții.

Poliția federală a anunțat că, după evaluarea inițială, pasagerii răniți au suferit doar leziuni minore, superficiale ale pielii, iar circumstanțele exacte ale incidentului și motivul gestului suspectului sunt încă investigate.