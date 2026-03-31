Atac fără precedent în Germania: femeie mușcată de lup într-o zonă comercială din Hamburg

Un incident neobișnuit a avut loc în Hamburg, unde o femeie a fost mușcată de un lup într-un cartier comercial. Este primul caz de acest fel înregistrat în Germania de la revenirea speciei, în 1998.

Femeia, în vârstă de 65 de ani, a fost atacată luni seară în apropierea gării Altona, situată în vestul orașului. Potrivit serviciului de pompieri, aceasta a fost transportată la spital după întâlnirea cu animalul. Victima a suferit răni la nivelul feței, însă poliția nu a oferit detalii despre locul exact al mușcăturii și nici despre circumstanțele care au dus la atac, potrivit Euronews.

În aceeași seară, autoritățile au localizat lupul în zona lacului Binnenalster, în centrul Hamburgului, după mai multe apeluri care semnalau prezența acestuia. Presa locală a relatat că animalul a fost scos din apă cu ajutorul unui laț și transportat într-un țarc aflat la periferia orașului. Oficialii cred că este vorba despre același exemplar observat în weekend în Blankenese, o suburbie a Hamburgului.

Explicația experților: un animal tânăr, dezorientat

Specialiștii spun că lupul ar fi un exemplar tânăr, aflat în căutarea propriului teritoriu, care a ajuns accidental în mediul urban. Guvernul regional din Hamburg a subliniat că, în mod obișnuit, lupii evită contactul cu oamenii și cu câinii, iar orașul reprezintă un mediu „foarte stresant” pentru astfel de animale.

Agenția Federală pentru Conservarea Naturii din Germania a declarat că acesta este primul atac al unui lup sălbatic asupra unei persoane de la reapariția speciei în țară, după o absență de aproximativ 150 de ani.

În același timp, atacurile asupra animalelor domestice au devenit o problemă tot mai frecventă în Europa, stârnind îngrijorări în rândul fermierilor. Anul trecut, Parlamentul European a votat schimbarea statutului lupilor din „strict protejați” în „protejați”.

Populația de lupi, în creștere în Europa

În prezent, lupii sunt prezenți în aproape toate statele Uniunii Europene, iar numărul lor a crescut semnificativ, de la aproximativ 11.000 în 2012 la peste 20.000 în 2023. Țări precum Italia, Bulgaria, România și Spania au fiecare populații de peste 2.000 de exemplare.

Recent, parlamentul german a adoptat o lege care facilitează împușcarea lupilor care atacă sau rănesc animale domestice, în încercarea de a limita pagubele produse fermierilor.