search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

ÎCCJ, dezbatere cu societatea civilă privind statul de drept: „Independența justiției nu este negociabilă”

0
0
Publicat:

Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat miercuri, 25 februarie, o nouă rundă de dezbateri în cadrul mecanismului permanent consultativ cu societatea civilă, reunind reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai conducerii instanței.

Dezbaterea a avut loc miercuri, 25 februarie FOTO iccj.ro
Dezbaterea a avut loc miercuri, 25 februarie FOTO iccj.ro

La eveniment au fost invitate să participe de asemenea organizații civice în domeniul democrației, justiției și statului de drept, organizații de apărare a drepturilor omului precum și organizații reprezentând diferite segmente sociale, reunind un număr de 60 participanți. Dezbaterea s-a desfășurat sub tema „Cum apărăm statul de drept?”, a informat ÎCCJ printr-un comunicat.

„Justiția este una singură. Tocmai de aceea trebuie apărată fără ezitare de orice formă de imixtiune sau presiune, directă sau indirectă, vizibilă ori disimulată. Pentru că acolo unde începe compromisul, se fisurează încrederea. Independența nu este un slogan. Este o frontieră. Iar o justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție. Ea nu se teme de întrebări, nu evită dezbaterea și nu refuză dialogul. Dimpotrivă, se întărește prin ele.

De aceea ne întâlnim pentru a vorbi deschis despre orice temă, despre orice provocare. Inclusiv despre contexte dificile, coincidențe care ridică semne de întrebare, dezinformare, încredere publică sau echilibrul fragil dintre libertatea de exprimare și responsabilitate. Așadar, cum apărăm statul de drept? Prin instituții care rămân drepte și oameni care rămân lucizi. Punând legea mai presus de emoție, adevărul mai presus de percepție și conștiința mai presus de conjunctură. Istoria nu reține zgomotul unei epoci, ci verticalitatea celor care au refuzat să abdice”, a transmis Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Potrivit sursei citate, în cadrul dezbaterii au fost structurate soluțiile concrete la problemele ridicate până acum și au fost operaționalizate grupurile de lucru pentru redactarea măsurilor necesare de intervenție care vor fi discutate în limita competențelor instituționale.

Temele agreate de participanți vizează independența justiției și apărarea statului de drept, îmbunătățirea accesului la justiție și reducerea duratei litigiilor, organizarea și funcționarea instanțelor, precum și actualizarea expertizei tehnice judiciare, potrivit comunicatului oficial.

„Prin continuarea acestui mecanism consultativ, Înalta Curte de Casație și Justiție își reafirmă angajamentul pentru transparență, dialog instituțional și cooperare loială cu societatea civilă, în vederea consolidării statului de drept și a întăririi încrederii publicului în actul de justiție”, se arată în comunicat.

Toate soluțiile ce vor fi finalizate în cadrul grupurilor de lucru vor face obiectul dezbaterii interprofesionale dar și cu societatea civilă la următoarea rundă de dezbateri, a mai transmis sursa citată.

În cadrul reuniunii, participanții au subliniat că independența justiției „nu este negociabilă”, aceasta reprezentând fundamentul statului de drept și premisa oricărui pact autentic pentru justiție, ca garanție pentru societate și cetățeni.

De asemenea, s-a arătat că accesul real la justiție presupune mai mult decât enunțarea unor principii, însemnând „asistență efectivă, reprezentare reală și proceduri mai simple”, astfel încât dreptatea să fie nu doar corectă, ci și accesibilă. Soluționarea cauzelor într-o durată rezonabilă este definită drept „un drept fundamental și nu o chestiune de oportunitate economică”.

Totodată, în fața fenomenului dezinformării, răspunsul eficient rămâne „transparența proactivă”, prin comunicare clară, date verificabile și deschidere constantă, instanțele putând astfel consolida încrederea publică și contracara distorsiunile din spațiul public.

„În cadrul reuniunii de astăzi au fost constituite grupurile de lucru pe tematici cu nominalizarea participanților pentru fiecare grup din partea organizațiilor neguvernamentale. De asemenea, au fost completate temele prioritare așa cum sunt ele identificate de organizațiile societății civile”, au mai informat reprezentanții ÎCCJ.

Potrivit acestora, raportul dezbaterilor va fi făcut public după centralizarea tuturor propunerilor formulate și a sugestiilor concrete de operaționalizare a platformei.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Pățania unui bărbat din Harghita care a comandat online mai mulți struți. Cum a rămas fără bani
stirileprotv.ro
image
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
gandul.ro
image
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
mediafax.ro
image
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!” Ce îi reproșează președintelui CCA. Exclusiv
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
A scăpat de pedeapsa cu moartea într-o țară "de lumea a treia", dar nu s-a terminat: "Mi-e rău"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Anunţ de ultimă oră de la meteo! Vremea se schimbă radical, când vine primăvara cu adevărat
playtech.ro
image
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți clienții Hidroelectrica. Se schimbă tarifele
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Bill Gates recunoaște aventuri amoroase cu două rusoaice și își cere scuze angajaților pentru legăturile cu Epstein
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
3 zodii a căror viață se va schimba în bine înainte de sfârșitul lunii martie. Astrele anunță surprize neașteptate și oportunități uriașe
click.ro
image
Gabriela Cristea, schimbare radicală de look! Fosta moderatoare s-a afișat cu părul scurt. FOTO
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce i-a spus Kate Middleton lui William la BAFTA 2026. Gestul lui a arătat o oarecare tensiune

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel