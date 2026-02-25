ÎCCJ, dezbatere cu societatea civilă privind statul de drept: „Independența justiției nu este negociabilă”

Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat miercuri, 25 februarie, o nouă rundă de dezbateri în cadrul mecanismului permanent consultativ cu societatea civilă, reunind reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai conducerii instanței.

La eveniment au fost invitate să participe de asemenea organizații civice în domeniul democrației, justiției și statului de drept, organizații de apărare a drepturilor omului precum și organizații reprezentând diferite segmente sociale, reunind un număr de 60 participanți. Dezbaterea s-a desfășurat sub tema „Cum apărăm statul de drept?”, a informat ÎCCJ printr-un comunicat.

„Justiția este una singură. Tocmai de aceea trebuie apărată fără ezitare de orice formă de imixtiune sau presiune, directă sau indirectă, vizibilă ori disimulată. Pentru că acolo unde începe compromisul, se fisurează încrederea. Independența nu este un slogan. Este o frontieră. Iar o justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție. Ea nu se teme de întrebări, nu evită dezbaterea și nu refuză dialogul. Dimpotrivă, se întărește prin ele.

De aceea ne întâlnim pentru a vorbi deschis despre orice temă, despre orice provocare. Inclusiv despre contexte dificile, coincidențe care ridică semne de întrebare, dezinformare, încredere publică sau echilibrul fragil dintre libertatea de exprimare și responsabilitate. Așadar, cum apărăm statul de drept? Prin instituții care rămân drepte și oameni care rămân lucizi. Punând legea mai presus de emoție, adevărul mai presus de percepție și conștiința mai presus de conjunctură. Istoria nu reține zgomotul unei epoci, ci verticalitatea celor care au refuzat să abdice”, a transmis Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Potrivit sursei citate, în cadrul dezbaterii au fost structurate soluțiile concrete la problemele ridicate până acum și au fost operaționalizate grupurile de lucru pentru redactarea măsurilor necesare de intervenție care vor fi discutate în limita competențelor instituționale.

Temele agreate de participanți vizează independența justiției și apărarea statului de drept, îmbunătățirea accesului la justiție și reducerea duratei litigiilor, organizarea și funcționarea instanțelor, precum și actualizarea expertizei tehnice judiciare, potrivit comunicatului oficial.

„Prin continuarea acestui mecanism consultativ, Înalta Curte de Casație și Justiție își reafirmă angajamentul pentru transparență, dialog instituțional și cooperare loială cu societatea civilă, în vederea consolidării statului de drept și a întăririi încrederii publicului în actul de justiție”, se arată în comunicat.

Toate soluțiile ce vor fi finalizate în cadrul grupurilor de lucru vor face obiectul dezbaterii interprofesionale dar și cu societatea civilă la următoarea rundă de dezbateri, a mai transmis sursa citată.

În cadrul reuniunii, participanții au subliniat că independența justiției „nu este negociabilă”, aceasta reprezentând fundamentul statului de drept și premisa oricărui pact autentic pentru justiție, ca garanție pentru societate și cetățeni.

De asemenea, s-a arătat că accesul real la justiție presupune mai mult decât enunțarea unor principii, însemnând „asistență efectivă, reprezentare reală și proceduri mai simple”, astfel încât dreptatea să fie nu doar corectă, ci și accesibilă. Soluționarea cauzelor într-o durată rezonabilă este definită drept „un drept fundamental și nu o chestiune de oportunitate economică”.

Totodată, în fața fenomenului dezinformării, răspunsul eficient rămâne „transparența proactivă”, prin comunicare clară, date verificabile și deschidere constantă, instanțele putând astfel consolida încrederea publică și contracara distorsiunile din spațiul public.

„În cadrul reuniunii de astăzi au fost constituite grupurile de lucru pe tematici cu nominalizarea participanților pentru fiecare grup din partea organizațiilor neguvernamentale. De asemenea, au fost completate temele prioritare așa cum sunt ele identificate de organizațiile societății civile”, au mai informat reprezentanții ÎCCJ.

Potrivit acestora, raportul dezbaterilor va fi făcut public după centralizarea tuturor propunerilor formulate și a sugestiilor concrete de operaționalizare a platformei.