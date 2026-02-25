Tump, acuzat că i-a „întins covorul roșu” lui Putin. Oficial german: „A influențat cursul războiului”

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, l-a criticat miercuri pe președintele american Donald Trump, acuzându-l că transmite semnale greșite lui Vladimir Putin și că slăbește poziția Ucrainei în război.

Într-un interviu acordat postului Deutschlandfunk Radio, la patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei, social-democratul — cel mai popular politician german în sondajele recente — a afirmat că Trump a sporit încrederea liderului de la Kremlin printr-o apropiere excesiv de cordială.

„Din păcate, președintele american a influențat cursul războiului și încrederea în sine a lui Putin atunci când i-a întins covorul roșu și l-a întâmpinat ca pe un prieten în Alaska, în timp ce, în același timp, s-a retras complet din sprijinirea militară a Ucrainei”, a declarat Pistorius, citat de POLITICO.

Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska în august 2025, fără participarea vreunui reprezentant european, alimentând îngrijorări pe continent că Washingtonul încerca să pună capăt războiului fără a implica Ucraina sau Europa.

Trump și-a schimbat în mod repetat tonul față de conflict și nu a emis nicio declarație publică de susținere a Ucrainei la aniversarea a patru ani de la invazia rusă la scară largă.

Pistorius a criticat, de asemenea, Casa Albă pentru faptul că a scos prea devreme de pe masă aderarea Ucrainei la NATO în cadrul negocierilor.

„Din păcate, președintele american a scos inutil și prea devreme aderarea la NATO de pe masa negocierilor. Acesta ar fi fost un subiect care ar fi putut fi folosit pentru a negocia alte lucruri”, a spus el.

Nu este prima dată când Pistorius critică modul în care Trump gestionează războiul din Ucraina. Anul trecut, într-un interviu acordat aceluiași post de radio, el a afirmat că președintele american a „subestimat” influența sa asupra lui Putin în negocierile pentru încetarea focului.

Noile sale declarații vin cu câteva zile înainte ca cancelarul german Friedrich Merz să meargă la Washington, unde a spus, într-un interviu, că intenționează să prezinte o „poziție europeană comună” privind comerțul, după ce Trump a majorat tarifele globale la 15%.