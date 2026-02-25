search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
Tump, acuzat că i-a „întins covorul roșu” lui Putin. Oficial german: „A influențat cursul războiului”

Război în Ucraina
Publicat:

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, l-a criticat miercuri pe președintele american Donald Trump, acuzându-l că transmite semnale greșite lui Vladimir Putin și că slăbește poziția Ucrainei în război.

Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska FOTO AFP
Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska FOTO AFP

Într-un interviu acordat postului Deutschlandfunk Radio, la patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei, social-democratul — cel mai popular politician german în sondajele recente — a afirmat că Trump a sporit încrederea liderului de la Kremlin printr-o apropiere excesiv de cordială.

„Din păcate, președintele american a influențat cursul războiului și încrederea în sine a lui Putin atunci când i-a întins covorul roșu și l-a întâmpinat ca pe un prieten în Alaska, în timp ce, în același timp, s-a retras complet din sprijinirea militară a Ucrainei”, a declarat Pistorius, citat de POLITICO.

Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska în august 2025, fără participarea vreunui reprezentant european, alimentând îngrijorări pe continent că Washingtonul încerca să pună capăt războiului fără a implica Ucraina sau Europa.

Trump și-a schimbat în mod repetat tonul față de conflict și nu a emis nicio declarație publică de susținere a Ucrainei la aniversarea a patru ani de la invazia rusă la scară largă.

Pistorius a criticat, de asemenea, Casa Albă pentru faptul că a scos prea devreme de pe masă aderarea Ucrainei la NATO în cadrul negocierilor.

„Din păcate, președintele american a scos inutil și prea devreme aderarea la NATO de pe masa negocierilor. Acesta ar fi fost un subiect care ar fi putut fi folosit pentru a negocia alte lucruri”, a spus el.

Nu este prima dată când Pistorius critică modul în care Trump gestionează războiul din Ucraina. Anul trecut, într-un interviu acordat aceluiași post de radio, el a afirmat că președintele american a „subestimat” influența sa asupra lui Putin în negocierile pentru încetarea focului.

Noile sale declarații vin cu câteva zile înainte ca cancelarul german Friedrich Merz să meargă la Washington, unde a spus, într-un interviu, că intenționează să prezinte o „poziție europeană comună” privind comerțul, după ce Trump a majorat tarifele globale la 15%.

