Marți, 24 Februarie 2026
Atac cu bombă la Moscova: un ofițer de poliție a fost ucis, iar alți doi răniți, după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv

Explozie mortală în centrul Moscovei: un polițist a fost ucis și doi răniți după ce un atacator a detonat un dispozitiv exploziv lângă patrula lor, informează Ministerul de Interne rus.

Scena după o explozie care a ucis un ofițer de poliție rus FOTO: getty images
Scena după o explozie care a ucis un ofițer de poliție rus FOTO: getty images

Atacul terorist a avut loc în piața gării Savyolovsky, unul dintre principalele noduri feroviare ale capitalei.

Potrivit Ministerului de Interne rus, atacatorul s-a apropiat de polițiștii aflați în patrulă și a detonat dispozitivul exploziv. Autorul a murit pe loc.

Imaginile publicate de mass-media locală arată mașina de poliție cu geamurile sparte, fără a lua foc, lângă liniile de cale ferată. Zona a fost imediat izolată, iar mai multe ambulanțe au intervenit la fața locului, scrie theguardian.

Inițial, autoritățile au anunțat că făptuitorul a fugit, însă, după analiza imaginilor de supraveghere, s-a confirmat că acesta a murit în urma exploziei.

Ministerul nu a oferit detalii despre tipul dispozitivului sau despre motivele atacatorului.

Comitetul de anchetă al Rusiei a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor asupra unui ofițer de ordine publică și pentru deținere ilegală de dispozitive explozive.

În ultimele luni s-au înregistrat mai multe atacuri asupra oficialilor armatei ruse.

În decembrie 2025, doi polițiști au fost uciși într-o explozie în sudul Moscovei, aproape de locul unde un general rus fusese ucis câteva zile înainte.

La începutul acestei luni, un ofițer superior al serviciului de informații militare rusești a fost împușcat și rănit într-un atac pe care autoritățile ruse l-au pus pe seama Kievului.

