Ucrainenii au identificat autorul atacului terorist din orașul Liov

Seria de explozii din orașul vestic Liov, în primele ore ale dimineții de miercuri, în urma cărora a fost ucis un polițist și 25 de persoane au fost rănite, a fost provocată de un atac terorist orchestrat de Rusia., au confirmat autoritățile ucrainene, relatează Kyiv Independent..

În discursul său video cotidian, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris exploziile drept „cinice și crude” și a confirmat că autorii au fost recrutați prin intermediul Telegram. „Atacul a fost organizat de Rusia”, a spus el, adăugând că ancheta este în desfășurare și că mai multe detalii vor fi făcute publice de Ministerul de Interne, Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Exploziile au avut loc la scurt timp după ce poliția a răspuns unui apel privind o posibilă spargere într-un magazin. Potrivit Poliției Naționale, prima explozie a lovit zona atunci când au sosit ofițerii, urmată de o a doua explozie când un alt echipaj de poliție a ajuns la fața locului. Ferestrele clădirilor din districtul istoric au fost sparte de unda de șoc.

Polițistul ucis a fost identificat ca fiind Viktoria Shpylka, în vârstă de 23 de ani. Dintre cei 25 de răniți, 12 au fost spitalizați, doi dintre ei fiind în stare gravă. Majoritatea victimelor erau angajați ai forțelor de ordine care răspundeau la incident.

Autoritățile au arestat o femeie în vârstă de 33 de ani în legătură cu atacul. Aceasta este un cetățean ucrainean din Kostopil, regiunea Rivne, care locuia în orașul Liov din septembrie 2025. Procurorii au declarat că femeia a plantat explozibilii în ziua precedentă, a plecat cu un taxi și a detonat dispozitivele de la distanță. A fost reținută în Staryi Sambir, lângă granița cu Polonia, și este acuzată de comiterea unui atac terorist.

„Poliția, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, a reținut un suspect de sabotaj”, a anunțat ministrul de interne Igor Klimenko, El a subliniat că acest atac face parte dintr-un tipar de operațiuni rusești care vizează forțele de ordine ucrainene.

„Avem toate motivele să credem că crima a fost comisă la ordinul Rusiei. Nu este prima dată când inamicul a întins în mod deliberat capcane mortale ofițerilor de poliție ucraineni”, a declarat acesta.

Primarul orașului Liov, Andrii Sadovi, a numit incidentul „o operațiune ostilă specială menită să omoare cât mai mulți ofițeri de poliție” și a declarat că toate resursele necesare au fost mobilizate pentru îngrijirea victimelor și sprijinirea anchetei.

Zelenski a spus că a dispus noi măsuri pentru a preveni atacuri similare și a avertizat că forțele ruse ar putea continua să vizeze civili și oficiali ucraineni. „Trebuie să întărim protecția poporului nostru”, a spus el.

Martorii oculari și-au amintit de atacuri anterioare în Liov despre care se crede că au legătură cu Rusia. „Furnizați Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune ca să putem încheia acest război”, a declarat Marco, un localnic, reflectând frustrarea publică față de amenințările continue la adresa securității.