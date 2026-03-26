Parlamentul European a aprobat eliminarea taxelor pentru produsele americane, dar cu garanții: „Nu ne vom lăsa intimidaţi”

Parlamentul European (PE) a dat joi undă verde, cu anumite condiţii, implementării Acordului comercial încheiat în vară de către Uniunea Europeană (UE) şi Statele Unite. S-a adoptat anularea taxelor vamale impuse celor mai multe produse americane importate în UE, aşa cum s-a angajat Comisia Europeană (CE) în acest acord, însă cu multiple garanţii.

Uniunea Europeană s-a lansat cu frenezie într-o serie de acorduri de liber-schimb, cu scopul de a-şi reduce dependenţa de China, încercând totodată să păstreze compromisul cu privire la taxele vamale negociate anul trecut cu Donald Trump.

Eurodeputaţii au adoptat cu o majoritate foarte largă - de 417 voturi la 150 - anularea taxelor vamale aplicate în UE majorităţii importurilor americane, aşa cum s-a angajat Comisia, în schimbul unei plafonări la 15% a taxelor vamale impuse de către Trump produselor europene, scrie News.

Garanții și clauză de încetare

Însă ei au dat această undă verde însoţită de multiple garanţii, condiţii de suspendare şi o clauză de încetare - stabilită în martie 2028 - în vederea denunţării caracterului dezechilibrat al acestui acord, arătându-şi astfel neîncrederea extremă în preşedintele american, care foloseşte taxele vamale drept armă diplomatică.

”Nu ne vom lăsa intimidaţi, nu ne vom lăsa forţaţi să acceptăm un acord prost, iar azi (joi) le arătăm cetăţenilor (europeni) că Parlamentul European le apără interesele”, a subliniat aleasa belgiană Katleen Van Brempt de la S&D (centru-stânga).

Croata Zeljana Zovko de la PPE (centru-dreapta) a subliniat că ”16 milioane de locuri de muncă depind de comerţul transatlantic” şi a cerut o ”consolidare” a acestora prin acest vot.

Acest acord, negociat în mod dureros de către preşedinta CE Ursula von der Leyen, a fost primit în Europa ca o capitulare în faţa locataruluui Casei Albe.

Incertitudine juridică

Examinarea acordului în Parlament a fost întârziată din cauza ameninţărilor anexării Groenlandei de către Statele Unite, iar apoi din cauza unei hotărâri a Curţii Supreme americane.

Hotărârea Curţii a creat o incertitudine juridică uriaşă, prin invalidarea taxelor vamale impuse de către Donald Trump, şi a obligat Washingotnul să impună în locul lor taxe vamale provizorii, în aşteptarea uni nou regim tarifar, prevăzut în iulie.

Pentru a fi aplicate, aceste condiţii este necesar să fie validate de către statele membre în urma unor negocieri care se anunţă furtunoase.

În pofida acestor eforturi ale Parlamentului în vederea unei reechilibrări a situaţiei cu americanii, deputaţii francezi din cadrului grupului Renew (centru) au anunţat că votează împotriva textului.

Acordul comercial UE-SUA, aspru criticat de ministrul ungar de Extern: cere schimbarea șefei Comiei Europene

”Singura valoare politică adăugată a acestui acord era să aducă stabilitate şi previzibilitate, chiar dacă mulţi spun că este un acord inechitabil”, a declarat presei unul dintre ei, Pascal Canfin.

”Dacă nu aduce măcar mai multă previzibilitate, atunci nu există niciun motiv să-l susţinem, chiar îmbunătăţit”, a subliniat el.

Diversificare

Comisarul european însărcinat cu Comerţul Maros Sefcovic a salutat pe X o ”etapă crucială” atât pentru Europa, cât şi pentru Statele Unite, iar ambasadorul american la UE a salutat ”o decizie bună pentru cetăţenii de o parte şi de alta a Atlanticului”.

Europenii ţin să-şi menajeze relaţiile cu Statele Unite, însă îşi multiplică în paralel eforturile de a-şi reduce depedenţa atât faţă de acest aliat turbulent, cât şi faţă de China.

Acest lucru este ilustrat de multiplicarea, în ultimele luni, a acordurilor de liber-schimb încheiate de către UE cu parteneri cu care discuta, în unele cazuri, de zeci de ani.

După ce a încheiat acorduri cu Indonezia şi Mercosur, UE a încheiat săptămâna aceasta al patrulea acord în decurs de şase luni, cu Australia.

Această politică de diversificare comercială nu a fost lansată din cauza lui Donald Trump, care însă a accelerat-o puternic, observă un membru al centrului de reflecţie Bruegel, André Sapir.

”Trump a generat dezordine. Statele Unite erau centrul sistemului economic şi comercial internaţonal, însă au devenit de-acum un element distructiv al acestui sistem”, subliniază el.

În opinia sa, încheierea unor noi alianţe - împotriva măsurilor de ”coerciţie” ale lui Trump sau Chinei - are o dimensiune ”defensivă” evidentă

”Aceste acorduri fac parte din arsenalul nostru. Ele sunt portavionul nostru, armele noastre strategice în ordinea internaţională”, declară el.

El apreciază că se realizează astfel dorinţa premierului canadian Mark Carney, care a îndemnat, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, ”puterile medii” să se unească împotriva ”puterilor hegemonice” care domină ordinea internaţională.