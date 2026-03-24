CE amână interdicția importurilor de petrol rusesc și critică prețul diferențiat al carburanților impus de Slovacia pentru mașini străine

Comisia Europeană amână interdicția importurilor de petrol rusesc, pe care anunțase că o va prezenta pe 15 aprilie, și critică decizia Slovaciei de a stabili un preţ mai ridicat la combustibili pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care alimentează pe teritoriul său, catalogând măsura drept ilegală.

Comisia Europeană nu va mai prezenta pe 15 aprilie propunerea legislativă de interzicere totală a importurilor de petrol rusesc în UE, aşa cum planificase anterior, arată agenda legislativă actualizată a executivului comunitar.

Un oficial european a precizat pentru Reuters că executivul comunitar nicidecum nu a renunţat la respectiva propunere, dar ea va fi prezentată la o dată ulterioară, amânarea fiind determinată de "evoluţiile geopolitice actuale", referire la războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, conflict care a crescut preţul petrolului şi a întrerupt parţial fluxul de petrol din Golf în urma închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz.

Data iniţială de 15 aprilie pentru prezentarea acestei propuneri legislative fusese stabilită de Comisia Europeană pentru a fi ulterioară alegerilor legislative care au loc pe 12 aprilie în Ungaria, ţară dependentă de petrolul rusesc şi care în acest moment, împreună cu Slovacia, are o dispută cu Ucraina, pe care o acuză că menţine blocat fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba. Comisia Europeană a avut în vedere astfel să nu-l ajute pe premierul conservator ungar Viktor Orban să exploateze subiectul şi interzicerea importului de petrol rusesc să nu devină o temă de campanie în alegeri.

După invazia rusă în Ucraina, UE şi-a redus importurile energetice din Rusia şi a decis deja sistarea importurilor de petrol rusesc transportat pe cale maritimă, dar a făcut o excepţie pentru petrolul livrat prin conducte, întrucât Ungaria şi Slovacia sunt lipsite de ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu cu petrol din alte surse.

Propunerea aşteptată din partea Comisiei Europene ar stabili prin lege o eliminare completă a importurilor de petrol rusesc în UE până cel târziu la sfârşitul anului 2027, măsură ce s-ar menţine inclusiv în eventualitatea ridicării sancţiunilor europene impuse Rusiei după invazia în Ucraina.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut luna aceasta că revenirea la energia rusească ar fi "o gafă strategică" ce ar face Europa mai vulnerabilă.

De asemenea, executivul comunitar a respins săptămâna trecută un apel al premierului belgian Bart De Wever ca UE să-şi normalizeze relaţiile cu Moscova pentru a redobândi accesul la energia rusească ieftină

CE: Aplicarea de preţuri mai mari la carburanţi pentru mașini străine este ilegală

Pe de altă parte, Comisia Europeană a transmis marţi că decizia Slovaciei de a stabili un preţ mai ridicat la combustibili pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care alimentează pe teritoriul său este ilegală şi a îndemnat guvernele să evite măsuri care discriminează pe criteriu de naţionalitate atunci când încearcă să atenueze efectele crizei din Orientul Mijlociu, relatează agenţia EFE.

Guvernul slovac a adoptat măsuri care restricţionează pentru 30 de zile alimentarea cu motorină în ţară şi a introdus un sistem de preţuri diferenţiate, care include preţuri mai ridicate pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar, Ricardo Cardoso, într-o conferinţă de presă.

„Considerăm că aceste măsuri sunt foarte discriminatorii şi contrare dreptului UE. Deşi înţelegem necesitatea sprijinirii cetăţenilor în aceste momente, măsurile nu trebuie să discrimineze pe criterii de naţionalitate şi nici să submineze integritatea pieţei unice", a spus el.

Comisia va lua „măsuri legale adecvate" pentru a se asigura că ţara respectă aceste norme, a adăugat purtătorul de cuvânt, subliniind, că "în acest moment este important ca statele membre să nu acţioneze unilateral în aceste chestiuni şi să ne coordonăm măsurile".

Ţările Uniunii Europene au adoptat în ultimele zile măsuri la nivel naţional pentru a atenua scumpirea energiei, provocată de războiul din Iran: reduceri de impozite, plafonarea preţurilor, intervenţii în stabilirea acestora sau ajutoare directe către familii şi companii, printre altele, în acelaşi timp cerând Bruxellesului acţiuni la nivel european.

Executivul comunitar a insistat la guverne că măsurile lor trebuie să fie "ţintite" şi "temporare", dar şi coordonate cu restul partenerilor pentru a evita ca acestea să genereze dezechilibre sau concurenţă neloială în cadrul pieţei europene sau chiar să agraveze problema, cum s-a întâmplat cu restricţiile la importurile interne de măşti în timpul pandemiei.

În acest context, vicepreşedintele comunitar responsabil cu Piaţa Unică, Stephane Sejourne, a semnalat marţi dimineaţa, în Parlamentul European, că Executivul comunitar intenţionează să activeze mecanismul de urgenţă pe piaţa unică (IMERA), tocmai pentru a evita ca statele membre să impună "alte tipuri de bariere asupra energiei", care să adâncească inegalitatea costurilor.

„Comisia Europeană îşi propune să activeze acest mecanism, care va permite garantarea, în cadrul pieţei interne, a unor reguli pentru toată lumea şi va evita comportamente protecţioniste sau care accentuează preţurile şi diferenţele de preţuri la energie de la o ţară la alta", le-a spus Sejourne eurodeputaţilor.

Această lege, care a fost aprobată în 2024, dar nu va intra în vigoare până pe 29 mai, prevede că, dacă se declară că există o situaţie de urgenţă, statele nu pot interzice exporturile intracomunitare de bunuri relevante pentru criza respectivă şi nici să impună restricţii privind circulaţia mărfurilor sau serviciilor dacă acestea pot genera probleme de aprovizionare sau penurie în cadrul pieţei interne, printre altele.