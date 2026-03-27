Putin, mână întinsă spre Europa, cu pumnul închis: deschide posibilitatea reluării relațiilor, dar acuză SUA și UE pentru criza din Ucraina

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri că Rusia nu exclude o apropiere de țările europene, în cadrul unui discurs susținut la reuniunea Consiliului de Securitate al Rusiei. Conform transcrierii oficiale emise de Kremlin, Putin a precizat că „nu am respins niciodată dezvoltarea acestor relații, nici restabilirea lor”.

Putin a proiecta o imagine de lider rațional, gata de dialog, însă referirea la evenimentele din 2014 arată că viziunea sa asupra Ucrainei nu s-a schimbat. Șeful Kremlinului a invocat în mod repetat evenimentele din 2014, când președintele pro-rus al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a fost înlăturat în urma protestelor de masă, drept cauză a rupturii relațiilor dintre Rusia și Occident.

„Aceasta a marcat începutul lanțului de evenimente tragice care se desfășoară încă în Ucraina”, a afirmat Putin, acuzând implicarea directă a Statelor Unite și a mai multor state europene în ceea ce a numit o „lovitură de stat”, relatează dpa, preluată de Agerpres.

În urma acestor evenimente, Rusia a răspuns prin anexarea Crimeei și prin lansarea unor operațiuni militare mascate în estul Ucrainei. În 2022, Putin a ordonat invadarea Ucrainei, conflict care, după patru ani, continuă să se afle într-un impas militar. În ciuda acestui blocaj, Moscova își menține obiectivele de război și a respins până acum orice implicare europeană într-un eventual acord de pace.

Potrivit președintelui rus, Consiliul de Securitate trebuie să abordeze starea relațiilor cu statele europene, în special cu Uniunea Europeană. Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a oferit o evaluare a acestor relații în cadrul reuniunii, însă comentariile sale nu au fost făcute publice de Kremlin.

Declarațiile lui Putin vin într-un context internațional tensionat, în care relațiile dintre Rusia și statele occidentale rămân fragile, iar viitorul diplomatic al Ucrainei și al Europei de Est este încă incert.