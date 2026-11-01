 Anvelopele de iarnă, obligatorii de la 1 noiembrie într-o țară europeană. Amenzi de până la 10.000 de euro. Ce trebuie să știe șoferii români | adevarul.ro
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Anvelopele de iarnă, obligatorii de la 1 noiembrie într-o țară europeană. Amenzi de până la 10.000 de euro. Ce trebuie să știe șoferii români

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Anvelopele de iarnă vor fi obligatorii în Austria începând de duminică, 1 noiembrie. Poliția a anunțat o intensificare a controalelor. Șoferii cu anvelope necorespunzătoare riscă amenzi.

Anvelope de iarnă
Anvelope de iarnă Foto: Pixabay

Începând de duminică, 1 noiembrie, obligativitatea anvelopelor de iarnă revine în vigoare în Austria. Aceasta înseamnă că mașinile și camioanele ușoare de până la 3,5 tone trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă adecvate atunci când există zăpadă, lapoviță sau gheață. Cei care nu respectă această regulă se vor confrunta cu amenzi, scrie Heute. 

Anvelopele de iarnă nu sunt întotdeauna obligatorii

Obligativitatea anvelopelor de iarnă pentru autoturisme nu se aplică automat fiecărei călătorii între 1 noiembrie și 15 aprilie. Condițiile reale de drum sunt factorul decisiv.

Dacă pe drum este zăpadă, lapoviță sau gheață, anvelopele de iarnă trebuie montate pe toate cele patru roți. Anvelopele de vară pot fi, în general, utilizate pe drumuri uscate.

Alternativ, în anumite condiții, lanțurile de zăpadă sunt permise pe cel puțin două roți motoare. Totuși, acest lucru este permis numai dacă drumul este acoperit continuu sau aproape continuu cu zăpadă sau gheață.

Poliția anunță controale mai stricte

Poliția tiroleză va acorda o atenție deosebită în următoarele săptămâni. Pe lângă autoturisme, și vehiculele grele vor fi sub supraveghere.

Reglementări mai stricte se aplică camioanelor de peste 3,5 tone. Între 1 noiembrie și 15 aprilie, acestea trebuie să aibă anvelope de iarnă montate pe cel puțin o punte motoare, indiferent de vreme. De asemenea, trebuie să aibă lanțuri de zăpadă adecvate.

Autobuzele sunt, de asemenea, supuse unor reglementări separate. Obligativitatea anvelopelor de iarnă este în vigoare de la 1 noiembrie până la 15 martie, în timp ce obligativitatea de a purta lanțuri de zăpadă este valabilă până la 15 aprilie. Poliția îndeamnă toți șoferii să își pregătească vehiculele pentru iarnă din timp. Anvelopele adecvate și o adâncime suficientă a benzii de rulare sunt deosebit de importante.

Poliția avertizează, de asemenea, cu privire la consecințele echipamentului de iarnă inadecvat. Chiar și un singur vehicul cu anvelope nepotrivite poate rămâne blocat în zăpadă sau gheață și poate bloca tot traficul.

Ca alternativă la anvelopele de iarnă, lanțurile de zăpadă pot fi montate pe cel puțin două roți motoare. Totuși, acest lucru este permis numai dacă drumul este acoperit continuu sau aproape continuu cu zăpadă sau gheață. Lanțurile trebuie montate pe roțile punții motoare. Când conduceți cu lanțuri pe drumuri acoperite de zăpadă, nu trebuie depășită o viteză de 50 km/h.

Amenzi de până la 10.000 de euro

Oricine conduce fără anvelope de iarnă în condiții de drum de iarnă riscă o amendă de aproximativ 100 de euro. Dacă alți participanți la trafic sunt în pericol, teoretic sunt posibile amenzi de până la 10.000 de euro.

Oricine refuză cu încăpățânare să-și echipeze mașina pentru iarnă – adică nu montează anvelope de iarnă și nici lanțuri de zăpadă – și devine astfel un pericol pentru siguranța rutieră, poate fi literalmente dat afară de pe șosea de către poliție.

Când sunt obligați șoferii români să aibă anvelope de iarnă pe mașină

În România, regula privind cauciucurile de iarnă obligatorii se aplică atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

„Legislația în vigoare nu condiţionează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, ci de starea părţii carosabile”, precizează Poliția Română într-o informare publicată de Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, obligația poate apărea și în afara lunilor de iarnă, dacă pe traseu există zăpadă, gheață sau polei. Pragul de 7 grade este folosit de producători ca reper pentru schimbarea sezonieră a anvelopelor. Michelin recomandă trecerea la cele de iarnă când temperaturile scad sub această valoare, pentru ca mașina să fie pregătită înainte de apariția condițiilor dificile.

Conducerea unui autoturism fără anvelope de iarnă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă.

De la 1 iulie 2026, valoarea punctului-amendă este de 216,25 lei, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne. Prin urmare, la această valoare, sancțiunea pentru lipsa anvelopelor de iarnă este cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Pe lângă amendă, polițiștii rețin certificatul de înmatriculare și eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Șoferii sunt sfătuiți să urmărească starea drumurilor de pe întregul traseu și să adapteze viteza la condițiile de trafic, inclusiv atunci când mașina este echipată corespunzător.

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